Le iene, servizio Myrta Merlino stoppato da Parenti? Il retroscena

Myrta Merlino, stop a servizio delle Iene dalla conduttrice? L’indiscrezione da Dagospia

Come sapete, le chiacchieratissime Iene spesso lavorano su servizi che riguardano anche conduttori famosi e non hanno mai risparmiato nessuno, anzi a livello giornalistico – lo immaginerete senz’altro – più il personaggio preso in considerazione è conosciuto più il servizio acquisisce valore anche in termini economici. Le ultime indiscrezioni sul programma Mediaset vengono dalla rubrica che Giuseppe Candela tiene periodicamente su Dagospia e che prende il nome di A lume di candela: è una rubrica in cui vengono svelati vari retroscena che in genere godono di una certa attendibilità perché il sito non è certo il primo che capita e ha dimostrato serietà nel corso di tutta la sua storia. Ecco perché non potevamo non segnalarvi i rumor che Candela ha pubblicato: riguardano proprio Le iene e una nota conduttrice di La7, Myrta Merlino.

Le iene Davide Parenti, stop a servizio? Rumor sulla trasmissione Mediaset

Candela racconta ai suoi lettori che a Cologno Monzese girano alcune voci, cioè che Le iene avrebbero “messo gli occhi su Myrta Merlino” ma che lo stesso Davide Parenti avrebbe poi stoppato i lavori sul servizio. Non parliamo dunque di uno stop da lasciar cadere nel dimenticatoio perché per chi non lo sapesse Parenti è l’autore televisivo del programma. Al momento non sono arrivati commenti né da parte delle Iene, che sul loro profilo Instagram stanno parlando di tutt’altro, né da parte della Merlino che è ovviamente occupata col suo lavoro all’Aria che tira. Ad ogni modo è stato lo stesso Candela a parlare di indiscrezioni e a chiudere lo spazio dedicato alla conduttrice con un interrogativo: “Sarà vero e soprattutto di cosa si tratta?”, poche le parole scritte su Dagospia che fanno pensare facilmente a rumor infondati (d’altra parte qualsiasi indiscrezione lo è fino alla conferma…).

Le altre indiscrezioni di Dagospia: non solo Myrta Merlino nella rubrica A lume di candela

Inutile dirvi che indiscrezioni del genere vogliono dir tutto e nulla al tempo stesso, visto che non sappiamo il contenuto di quest’eventuale servizio. Ricordiamo tra l’altro che tra i rumor lanciati da Candela proprio oggi ce n’è pure una che riguarda Barbara d’Urso e Alfonso Signorini e i loro rapporti con Mediaset: dei retroscena ancor più ghiotti di questo presunto stop da parte di Parenti e che potrebbero far parlare molto di più nei prossimi mesi.