Le Iene slitta di nuovo: ecco la data ufficiale del ritorno in tv

Le Iene posticipano ancora: quando andrà in onda? L’annuncio ufficiale

Le Iene torneranno in onda il 23 aprile. L’azienda del Biscione ha ritenuto opportuno rimandare un’ulteriore volta la data della nuova messa in onda del programma satirico di italia 1. Stando a quanto pubblicato sul sito ufficiale dello show, il palinsesto Mediaset vedeva le Iene in onda il 25 marzo, dopo lo stop forzato a causa di un caso positivo al Coronavirus all’interno dello staff del programma. In seguito era previsto il loro ritorno il prossimo 9 aprile. Ma, stando alle recenti dichiarazioni, la trasmissione non vedrà la luce prima del 23 aprile.

Un nuovo comunicato: “Saremmo dovuti tornare il 25 marzo, poi il 9 aprile”

“Le Iene torneranno in onda il 23 aprile. Lo ha deciso il comitato programmi di Mediaset. Si tratta di un ulteriore slittamento in avanti rispetto al 9 aprile, data in cui era prevista la ripartenza del nostro programma dopo lo stop avvenuto i primi di marzo a causa della positività al Coronavirus di uno dei nostri colleghi”, questo quanto riportato sul sito ufficiale della trasmissione. “Terminata la quarantena, Le Iene sarebbero dovute tornare in palinsesto il 25 marzo ma, a causa della chiusura di gran parte delle attività nel nostro paese, anche noi siamo stati tenuti fermi. Ora, se pur pronti ad entrare in campo, dovremo aspettare altre settimane in panchina. Ci spiace molto di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale. Non dipende da noi. Torneremo così, come già detto, giovedì 23 aprile”.

Il Coronavirus ferma le Iene: un caso positivo nella redazione

“Nella redazione del programma di Italia 1 Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare”, recitava così il comunicato ufficiale che informava i telespettatori dell’interruzione dello show di italia 1.