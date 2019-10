Le Iene, nuovo ricordo Nadia Toffa: Golia voce spezzata, confessione Filippo Roma

Nadia Toffa, il ricordo alle Iene: le parole di Matteo Viviani

Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma hanno aperto la loro prima puntata delle Iene con il ricordo di Nadia Toffa, con cui tanto hanno condiviso e che porteranno sempre con sé nelle prossime puntate e per tutta la vita. Questo il cuore del messaggio dei tre conduttori che sono parsi ovviamente emozionati e tesi, quasi increduli rispetto a ciò che è successo il 13 agosto 2019, quando Nadia ci ha lasciati. Per Matteo Viviani è difficile iniziare “senza pensare costantemente alla persona che durante gli ultimi anni ci è stata accanto. Questo per farvi rendere conto che per noi questa serata non sarà affatto facile, probabilmente è passato troppo poco tempo; dobbiamo metabolizzare quello che è accaduto, tant’è che l’atmosfera qui in studio… è come se Nadia fosse ancora qui”.

Le Iene, Giulio Golia quasi in lacrime: “Quest’emozione ce la porteremo per un bel po’ di tempo”

Parole pronunciate con difficoltà anche quelle di Giulio Golia che è quasi finito in lacrime: “Non era solo la puntata, la diretta – ha spiegato – ma tutta una serie di piccole cose che abbiamo condiviso insieme, anche un semplice trancio di pizza a fine puntata. Si legge – ha così proseguito confermando di essere molto emozionato – anche dal mio tono l’emozione, e quest’emozione ce la porteremo per un bel po’ di tempo. Con Nadia abbiamo condiviso un pezzo di vita, non abbiamo perso solo una grande professionista, una grande amica, una sorella”. La notizia della morte di Nadia in effetti ha colpito tutti e lasciato un senso di angoscia e di vuoto anche nei telespettatori che avevano seguito con apprensione e speranza la sua battaglia. Una battaglia che non ha perso perché il suo coraggio è stato un esempio per tutti.

Filippo Roma ricorda Nadia Toffa: “Il nostro dolore è il vostro dolore”

“Nadia – queste le parole di Filippo Roma che ha parlato proprio dell’affetto dei fan – è un’amica. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerla, di viverla ma la cosa incredibile è che il nostro dolore è il vostro dolore. Ci mandate centinaia di mail, post, regali. Vi assicuro – ha concluso prima di dare inizio ufficialmente alla puntata con il primo servizio – che in un momento così difficile questa cosa ci rende meno tristi”. Ciao, Nadia! Ovunque tu sia!