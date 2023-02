Belen Rodriguez ha fatto una commovente dedica a Maurizio Costanzo. Negli ultimi giorni si è parlato molto del silenzio di Belen dopo la morte dell’indimenticabile conduttore e giornalista. La showgirl, infatti, non gli ha dedicato alcun post sui social e non si è presentata né al funerale né alla camera ardente, dove invece era presente il marito Stefano De Martino. La Rodriguez ha una stretta relazione sia con Maurizio che con sua moglie, Maria De Filippi. Ad esempio, conduce da anni “Tu Sì Que Vales”, un programma prodotto dalla società Fascino PGT, di proprietà della De Filippi. Inoltre, è stata ospite frequente del “Maurizio Costanzo Show” e, per di più, ha conosciuto il suo compagno negli studi di “Amici”, quando Maria l’aveva chiamata in qualità di ‘ballerina speciale’. Per questo, molti utenti si aspettavano un gesto pubblico per il conduttore. Ebbene, questa sera 28 febbraio la presentatrice ha messo a tacere le critiche ed ha aperto la puntata de “Le Iene” facendo un ultimo saluto a Maurizio.

“Iniziamo la puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di quest’azienda a cui tutta l’Italia ieri ha dato un ultimo saluto, Maurizio Costanzo”, ha esordito così Belen. Con la voce rotta dal pianto, ha salutato Maria e ha sottolineato quanto questa perdita la commuovesse tanto da fare fatica a parlare. Dopodiché, ha raccontato di conservare ancora le tartarughine che Maurizio era solito regalare agli ospiti ritenuti da lui ‘speciali’. Guardandole, ha detto, le vengono in mente i ricordi di Maurizio e tutti gli “affettuosi consigli“ che le ha dato. Infine, ha voluto salutarlo e abbracciarlo a nome di tutta la famiglia de “Le Iene”, il programma che conduce dal 2022. Neanche queste parole, però, sono bastate a placare i detrattori della 38enne, che l’hanno invasa di critiche e insulti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Belen Rodriguez: critiche per il silenzio su Costanzo

Moltissimi utenti sono accorsi sul profilo ufficiale de “Le Iene” subito dopo la pubblicazione del video in cui Belen salutava Maurizio. Le critiche più forti sono state rivolte al fatto che la showgirl non si sia presentata al funerale, in segno di rispetto e vicinanza nei confronti di Maurizio e Maria, come invece hanno fatto molti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Nonostante il suo discorso, gli haters non sono stati persuasi e continuano a sostenere che l’argentina sia stata indelicata in questo difficile momento. Secondo alcuni, queste parole sono arrivate troppo tardi e il fatto che la showgirl non sia stata presente durante l’addio al conduttore è imperdonabile.

C’è da dire, però, che nessuno può sapere i reali motivi per cui la conduttrice non è potuta andare ai funerali e alla camera ardente del giornalista. La vicinanza non si dimostra solo attraverso i social e, probabilmente, Belen si sarà fatta sentire privatamente con Maria De Filippi, senza che nessuno possa sapere in che modo le abbia dimostrato il suo affetto. In ogni caso, dedicargli la puntata di un programma seguito come Le Iene, e su una rete in cui Maurizio ha lavorato per tanti anni, era un gesto doveroso. Per questo, la Rodriguez, infine, ha salutato pubblicamente Maurizio Costanzo.