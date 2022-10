Le Iene, l’inviata Belen inizia bene: look da urlo e capelli tagliati

A partire da questa sera, 4 ottobre, è tornato su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene, la trasmissione condotta da due edizioni a questa parte dalla coppia composta da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Tanti gli argometi di cui si è parlato in questa serata inaugurale, dal reddito di cittadinanza al mondo di TikTok, passando per la Milano Fashion Week e per il caso Bella Ciao-Laura Pausini.

Per l’occasione, Belen Rodriguez ha fatto il suo debutto in veste di inviata. Questa nuova edizione de Le Iene ha infatti visto la modella spagnola nelle vesti di “giornalista”: Belen ha realizzato uno speciale servizio sul tema della dismorfofobia, una particolare condizione che crea nelle persone eccessive preoccupazioni su difetti corporei inesistenti o insignificanti. Nel servizio, la modella ha incontrato esperti psicologi e psicoterapeuti e una ragazza (Federica) affetta dalla condizione, per cercare di capire come poter risolvere il problema e aiutare chi ne soffre ad avere una maggiore autostima.

Belen Rodriguez, va detto, è riuscita a fare un figurone, sia da un punto di vista prettamente legato al suo stile e a al suo charme sia per quanto riguarda gli importanti messaggi che ha voluto lanciare ai telespettatori.

Il look sfoggiato da Belen Rodriguez alla prima puntata de Le Iene

Come sempre, l’influencer argentina ha incantato il pubblico sfoggiando un outfit davvero da urlo che ha messo in luce, in modo particolare, il suo seno praticamente perfetto. La modella ha indossato per l’occasione un completo giacca e pantalone bianco candido, con un top con inserti in pizzo in bella vista, il tutto ad opera del brand Ermanno Scervino. Per completare il look, la compagna di Stefano De Martino ha portato con sé gioielli firmati Cartier e, ciliegina sulla torta, un paio di scarpe con tacco nere lucide di Ninanilou.

Il messaggio per le donne dell’Iran

Nel corso di questa puntata inaugurale, Belen Rodriguez ha avuto la possibilità di parlare anche di ciò che sta accadendo in Iran. In questi giorni è infatti montata la protesta contro il regime iraniano, reo di avere ucciso una giovane per il semplice fatto di non aver indossato il velo in modo corretto.

In solidarietà alla ragazza, Belen ha quindi deciso di tagliarsi una ciocca di capelli in diretta, lanciando così la campagna #ienedonnevitalibertà a cui hanno partecipato, tra le altre, anche Bianca Atzei, Nina Zilli, Claudia Gerini e Laura Torrisi.