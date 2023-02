Le Iene, il valore dell’anello di Sophie Codegoni: Basciano trema

Quanto ha speso Alessandro Basciano per l’anello di fidanzamento che ha regalato alla sua Sophie Codegoni e con il quale le ha chiesto di sposarla? Per cercare di rispondere a questa domanda Stefano Corti de Le Iene si è rivolto ad una serie di esperti del settore. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Italia 1, infatti, il compagno di Bianca Atzei ha voluto approfondire proprio il tema dei diamanti “fasulli”.

In commercio, esistono in effetti diversi diamanti di scarsa qualità (magari creati ad hoc in laboratorio) che vengono venduti ad un prezzo molto più alto di quello che si meriterebbero. Insomma, sono delle mezze fregature. Ecco perché Stefano Corti è voluto andare alla ricerca di alcuni vip che di recente hanno confermato il loro matrimonio imminente, verificando se il loro anello di fidanzamento avesse un valore corretto oppure no. I “Basciagoni” sono dunque stati inclusi in questo divertente esperimento, insieme a Guenda Goria e al futuro marito Mirko Gancitano e Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino.

Non c’è dubbio che fra queste tre coppie l’anello più discusso fosse proprio quello di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che si sono promessi amore eterno sul tappeto rosso del Festival di Venezia. Ecco perché, a questo punto, c’era grossa curiosità rispetto al suo reale valore di mercato.

Il valore di un diamante viene valutato da colore, purezza, taglio e caratura, tutte caratteristiche che vengono certificate da esperti; inoltre, ogni diamante ha un numero seriale che viene inciso a laser. Il prezzo, infine, viene stabilito da una specifica tabella. Questi alcuni dei parametri utilizzati dall’esperto interpellato da Le Iene, che ha così analizzato i dettagli della pietra che Basciano ha regalato a Sophie.

La coppia ha quindi portato il prezioso oggetto in un laboratorio per tutte le verifiche del caso. Sotto l’attento occhio del microscopio, tutto questo mentre Basciano sudava freddo, sono emersi alcuni dettagli interessanti!

Ad esempio, si è scoperto che il diamante dell’anello di Sophie è di 0,88 carati. Si tratta di una pietra preziosa che, a quanto pare, varrebbe di norma circa 10.100 euro. L’esperto de Le Iene per il resto, ha dichiarato che lo venderebbe dai 7000 ai 7.500 euro. Il diamante, di per sé, è naturale. Inoltre, è al suo interno presente l’incisione a laser di cui sopra. Alla fine, Basciano se l’è cavata, e Sophie ha scherzato sul fatto che a questo punto può sentirsi certa di poterlo sposare!