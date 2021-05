Le Iene e Giulia Salemi, scherzo diabolico a Pretelli: lui se ne va di casa

Scherzo perfido de Le Iene, vittima Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 5: complici dello show di Italia Uno la sua fidanzata Giulia Salemi e due suoi zii materni, originari dell’Iran.

Tutto ha inizio con una chiamata apparentemente innocua di un parente mediorientale dell’influencer italo-persiana. “Come stai Giulia, posso parlare con Pierpaolo?”, la richiesta dello zio. Pretelli intraprende la chiacchierata che però si tramuta subito in un interrogatorio.

“Sei già stato sposato? Quanto guadagni? Hai figli?”, viene chiesto all’ex gieffino che risponde a tutto mantenendo la calma. Calma subito scombussolata dopo che riattacca la cornetta. La Salemi lo bacchetta, facendogli notare che ha dato del tu e non del lei. “Ma che ca…o ne so io? Me lo dicevi magari… Tra un altro po’ mi chiedeva i peli che ho sul c…o”, sbotta Pretelli. Nel frattempo lo zio di Giulia ha evidentemente iniziato un’indagine privata su di lui, visto che manda un messaggio alla nipote dicendo di aver scandagliato i profili social di Pierpaolo.

La discussione tra l’ex velino e la Salemi si placa, con i due che si chiudono in camera da letto abbandonandosi a una serata di passione. Le telecamere delle Iene fanno calare il sipario per riaprirlo dopo una settimana. In Italia sono arrivati gli zii di Giulia, quello che ha parlato con Pretelli al cellulare e uno più anziano che ha già fatto un conciliabolo con il resto della famiglia, arrivando alla conclusione che Pier è un donnaiolo che sfrutta la nipote.

Così i due parenti di Giulia piombano in casa sua a Milano, iniziando a martellare Pretelli. Subito sbuffano per i tanti tatuaggi del giovane. Nulla al confronto di quel che dicono appena dopo a Pierpaolo: prima vogliono avere notizie sulla data di matrimonio, poi gli dicono che per sposare la nipote deve diventare musulmano e rinunciare ai profili social.

L’ex velino prende tempo, cercando un appoggio in Giulia che però lo mette ulteriormente in difficoltà non obiettando sul discorso degli zii. Quindi il colpo di scena: i parenti dicono alla nipote di far la valigia e andare in aeroporto con loro, per tornare in Iran. Anche Pretelli monta a bordo e arrivato nel parcheggio della struttura vede un giovane. Gli zii gli spiegano che è il futuro sposo iraniano della Salemi: lei saluta Pier in fretta e furia, dicendogli che gli spiegherà più tardi quel che sta succedendo.

Pretelli torna a casa solo, apre Instagram e prende l’ultima mazzata: Giulia ha appena postato una Stories in cui dichiara che la love story è finita. Fuori di sé, fa la valigia alla velocità della luce ed esce di casa, convinto a tornare dalla sua famiglia. Intervengono Le Iene. “Era uno scherzo”. “Tu sei una merd…a pure su Instagram”, tuona su Giulia che sghignazza, ricoprendolo di baci.