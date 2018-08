Le Iene: Diletta Leotta e Miriam Leone si contendono il posto di Ilary Blasi

Le Iene, Ilary Blasi lascia? Diletta Leotta e Miriam Leone si contendono il posto di conduttrice

Ilary Blasi potrebbe non essere alla conduzione del Le Iene il prossimo anno. A svelarlo, oggi, è stato il settimanale Chi. Al suo posto, stando a quanto emerso, potrebbero arrivare altre due bellissime e bravissime donne, già note al pubblico del piccolo schermo. Si tratterebbe, nello specifico, di Miriam Leone e Diletta Leotta. Al momento, però, queste rimangono solo voci di corridoio. La rete, qualora Ilary Blasi dovesse veramente lasciare il programma (anche questa notizia non certa), sembrerebbe comunque aver già adocchiato le prime riserve.

Diletta Leotta e Miriam Leone in lizza per il posto di conduttrice a Le Iene: Ilary Blasi potrebbe lasciare

Quando il settimanale Chi ha chiesto a Ilary Blasi di confermare la sua partecipazione a Le Iene anche il prossimo autunno la conduttrice, di tutta risposta, ha fatto sapere: “Al momento è tutto in divenire, sarà un settembre molto caldo”. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, nello stesso articolo ha poi aggiunto: “I rumors dell’ultima ora parlano di Diletta Leotta come volto nuovo del programma, o del ritorno di Miriam Leone, che è già stata una Iena”. Per sapere chi alla fine avrà la meglio sulle tre contendenti, ovviamente, non ci resta che aspettare e vedere come si evolvono le cose.

Diletta Leotta super contesa: anche la Rai la vorrebbe nel team

A quanto pare non sarebbe solo Mediaset ad aver messo gli occhi addosso su Diletta Leotta di recente. Da quando Caterina Balivo ha lasciato Detto Fatto (e prima che fosse confermata Bianca Guaccero), tra le persone prese in considerazione dalla Rai per il posto di conduttrice del programma è saltato fuori anche il nome di Diletta Leotta. Tutto questo interesse, dunque, fa pensare che la ragazza sia molto corteggiata dalla TV italiana.