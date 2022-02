Le Iene, Belen Rodriguez e Teo Mammucari conduttori: sfuma la Marcuzzi

Cambio di conduzione per il noto programma di Italia 1: a quanto pare, è tutto pronto per l’arrivo della modella argentina. Niente da fare per la conduttrice romana

Belen Rodriguez è la nuova conduttrice de Le Iene. Questo è quello che leggiamo quest’oggi fra le breaking news di Davide Maggio. Sul sito viene anticipata la presenza della modella e presentatrice argentina nella nota trasmissione di Italia 1, per di più in forma “ufficiale”. Un ruolo piuttosto inaspettato se dovesse essere confermato, anche se ad onor del vero di questo ingaggio già se n’era parlato in tempi non sospetti anche sul settimanale Chi.

Belen Rodriguez sarà dunque al fianco di Teo Mammuccari, uno degli storici conduttori del programma che a questo punto avrà una spalla fissa davvero inedita. Un nome importante, quello di Belen, che andrebbe a questo punto a sostituirsi ad una presenza alla quale il pubblico era abituato come Alessia Marcuzzi. La trattativa per il ritorno di quest’ultima a Le Iene sarebbe naufragata.

La Marcuzzi, dunque, non farà ritorno alla trasmissione che ha condotto negli ultimi anni con passione e dedizione. E dire che fino a qualche tempo fa sembrava che fosse un ingaggio praticamente scontato. Sono in effetti settimane che sui magazine di gossip e televisivi non si parla d’altro se non il “reinserimento” della Marcuzzi in azienda, dopo l’abbandono della scorsa estate. Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto abbandonare per sempre la rete che l’ha vista crescere negli ultimi 20 anni, ma le cose sono poi andate diversamente.

Da diversi giorni, in realtà, si dice che la Marcuzzi abbia intenzione di tornare in Mediaset e che dietro al suo ritorno si siano messi a lavorare il suo potente manager Beppe Caschetto, e Piersilvio Berlusconi. Ma la conduttrice avrebbe comprensibilmente posto delle condizioni ben precise. Nello specifico, la Marcuzzi avrebbe imposto ai vertici di poter tornare alla conduzione di Temptation Island e di poter condurre Battiti Live, sostituendo Elisabetta Gregoraci.

Vale la pena di sottolineare, in ogni caso, che almeno per il momento non c’è una conferma ufficiale e definitiva da parte di Mediaset. I nomi di Belen Rodriguez e Teo Mammuccari come conduttori ufficiali di Le Iene, per adesso, dovrebbero essere presi con le dovute pinze. Se la notizia fosse ufficializzata da Mediaset, Le Iene sarà dunque il quarto programma condotto da Belen e Mammuccari, che si ritroverebbero dopo Tu sì que vales, Sarabanda e Scherzi a parte.