Marcuzzi scalza Gregoraci, Belen alle Iene? Dilemma Mediaset, retroscena

Anche quest’oggi, in poche righe, Dagospia rivela in anteprima alcune news particolarmente succose riguardo a quello che ci dobbiamo aspettare da Mediaset nei prossimi mesi. E sono anticipazioni che riguardano direttamente alcune delle prime donne più in vista della rete. Stiamo parlando nel caso specifico di Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Elisabetta Gregoraci. Proviamo a fare un po’ d’ordine sulle ultime news apparse online.

Il primo punto riguarda la prossima conduttrice di Battiti live, il grande evento musicale organizzato ogni anno da Radio Norba. Negli ultimi anni, infatti, la Gregoraci è stata solidamente al comando, conducendo l’evento anche con risultati più che discreti. Il problema, per l’appunto, è che ora all’orizzonte c’è un possibile cambio di guardia.

Sulle pagine online del giornale diretto da Roberto D’Agostino leggiamo infatti che Mediaset starebbe pensando ad una sostituzione, definita da Dago, in ogni caso, “non facile”. Già, perché immaginiamo che se così fosse la Gregoraci non sarà particolarmente felice di vedersi soffiare uno dei suoi lavori più importanti. Da chi? La risposta a questa domanda è proprio Alessia Marcuzzi.

La conduttrice aveva annunciato in pompa magna, nei mesi scorsi, di aver deciso di lasciare Mediaset dopo oltre 20 anni di onorata collaborazione. In base alle dichiarazioni social della conduttrice, la rete non rappresentava più i suoi valori. Ma, alla fine, sembra che la sua posizione sia cambiata, complice la collaborazione di Piersilvio Berlusconi e il lavoro del suo manager.

Alessia Marcuzzi, in ogni caso, ha di recente smentito qualunque voce a riguardo. In base alle ultime dichiarazioni della conduttrice il suo abbandono di Mediaset sarebbe in realtà definitivo. Ma le informazioni a nostra disposizione sono ben diverse. In base a quello che racconta Candela su Dagospia, la Marcuzzi sarebbe intenzionata a tornare in Mediaset ma con delle condizioni ben precise.

Prima di firmare il suo nuovo contratto con Mediaset, la Marcuzzi avrebbe imposto di poter condurre per l’appunto sia Battiti Live, attualmente in mano alla Gregoraci, sia Temptation Island su Canale 5. Ma le sorprese non finiscono qui, perché si dice che Mediaset abbia in realtà in mente per il programma fiore all’occhiello della Marcuzzi, Le Iene, la conduzione di Belen Rodriguez. Quale sarà la verità? Non ci resta che attendere i prossimi mesi.