Le Iene, Belen Rodriguez incontra la sua “sosia”: il confronto

La modella argentina si è resa disponibile per una sorta di performance artistica à la Marina Abramović in un museo milanese: ecco com’è andata a finire

Belen Rodriguez ha mantenuto la promessa fatta al pubblico in occasione della prima puntata dell’attuale stagione de Le Iene. Nel corso della giornata di ieri, 17 ottobre, la modella argentina si è resa disponibile al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano per incontrare non tanto i follower quanto piuttosto tutti coloro che avrebbero voluto dirle qualcosa, qualsiasi cosa, insulti compresi.

Ecco dunque che Belen si è presentata al museo e, seduta su un bel tavolo di legno in una delle sale più suggestive della struttura meneghina, si è messa in attesa di tutti quelli che sarebbero arrivati per parlare con lei. Sono stati in tantissimi a presentarsi all’appuntamento, donne e uomini, pronti scambiare con lei anche soltanto due parole, di qualunque tipo esse fossero.

L’esperimento, un po’ in stile performance artistica à la Marina Abramović, sarebbe servita a dimostrare come le persone spesso scrivono le cose più tremende o intime sui social, ma non hanno il coraggio di parlare a quattr’occhi. Il risultato finale è stato piuttosto suggestivo e ben riuscito. Sono stati in tanti i presenti a sfogarsi con la modella, parlandone a cuore aperto dei loro problemi personali e delle loro fragilità.

C’è stato chi ha chiesto a Belen consigli per avere una maggiore autostima, ma anche chi le ha chiesto come riesce a gestire gli hater online. C’è stato persino spazio per un fan che ha voluto dare voce agli haters e che si è permesso, quindi, di rivolgerle vis-a-vis degli insulti irripetibili, che Belen però ha preso con il sorriso e una buona dose di autoironia. L’unico ad essersi scontrato con lei è stato un ragazzo che, frustrato dal non essere mai riuscito a passare un provino, se l’è presa con lei per alcune sue recenti dichiarazioni (“Guadagno tanto quanto un calciatore”).

Uno degli incontri più interessanti, ad ogni modo, è stato quello con la sua “sosia“. L’assistente della modella argentina, presente in loco, l’ha ad un certo punto avvisata che avrebbe conosciuto una ragazza molto simile a lei. In realtà, la fan non era poi così somigliante, ma Belen l’ha comunque accolta col sorriso, senza però proferire parola (perlomeno durante la registrazione). Ecco cosa le ha detto la ragazza in questione: