Belen e il vaffa ad Antonino: “Quando qualcuno racconta le cose…”

Sempre molto attiva su Instagram, Belen Rodriguez si è lasciata andare nelle ultime ore ad un lungo sfogo che sembra proprio indirizzato al suo ex compagno, Antonino Spinalbese. L’ex hair stylist – che ora si definisce un creativo digitale – è attualmente protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante la nascita della figlia Luna Marì i rapporti tra i due sono piuttosto freddi e distaccati e comunicano solo ed esclusivamente per il bene della bambina.

Nella Casa più spiata d’Italia Antonino sta cercando di non parlare troppo di Belen, supportato anche dalla regia del reality show che ogni volta che sente il nome della soubrette argentina cambia l’inquadratura. Eppure qualche affermazione sembra aver infastidito la conduttrice di Tu su que vales…

Il post di Belen Rodriguez

Su Instagram Belen Rodriguez ha scritto senza peli sulla lingua:

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”

Affermazioni che sembrano proprio indirizzate ad Antonino Spinalbese che, tra le tante cose, ha rivelato al GF Vip che la sua relazione con Belen Rodriguez è giunta al termine per una questione di incompatibilità. Secondo i gossip la showgirl non avrebbe apprezzato fino in fondo la scelta dell’ex compagno di entrare nel bunker di Cinecittà.

Belen e Antonino ai ferri corti

I beninformati assicurano che i rapporti tra i due sono piuttosto freddi e distaccati e che la rottura non sarebbe avvenuta nel migliore dei modi. Oggi Antonino Spinalbese è single mentre Belen è tornata tra le braccia del marito Stefano De Martino, che aveva mollato nella primavera 2020 poco prima dell’incontro con il 27enne.

Di recente il conduttore Rai ha condiviso su Instagram alcune storie in cui è impegnato a fare da baby sitter a Luna Marì. L’ex ballerino di Amici ha accolto a braccia aperte la figlia di Belen e Antonino nella sua vita: un gesto che la Rodriguez ha apprezzato molto, come confidato a Verissimo.

Stefano De Martino ha affermato di sentirsi uno zio per la bambina, che è la sorella minore di suo figlio Santiago, che ha nove anni ed è legatissimo ad entrambi i genitori.