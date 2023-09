Le Iene, Belen: perché è stata mandata via, parla Veronica Gentili

Il 3 ottobre tornerà Le Iene, con le nuove puntate su Italia Uno. La novità di quest’anno è Veronica Gentili, che ha preso il posto di Belen Rodriguez. L’ex conduttrice di Controcorrente si è raccontata in un’intervista a Chi, dove non ha nascosto la sua emozione per questa nuova avventura professionale che si appresta ad intraprendere.

Le Iene e Belen Rodriguez: le parole di Veronica Gentili

La proposta di timonare Le Iene è stata, per Veronica Gentili, una sorpresa: “All’inizio è stato un mezzo choc, perché, non è un mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti“. L’ex conduttrice di Controcorrente ha quindi dovuto riflettere prima di dire sì: “Lì per lì ho vacillato: perché, sì, ti offrono la cosa più bella del mondo, ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare, prima di dire sì“.

Un ruolo importante nella valutazione della proposta, ha spiegato Veronica, lo hanno avuto il padre Giuseppe Gentili (ex dirigente Rai) e il fidanzato. La conduttrice ne ha parlato anche con gli amici più stretti, compreso Marco Travaglio, dopo di che ha preso la sua decisione.

All’interno dell’intervista, Veronica Gentili ha speso due parole anche per Belen Rodriguez, che negli ultimi anni è stata al timone del programma firmato Davide Parenti: “Non la conosco, non ho conosciuto nessuna di loro. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista: ma siamo molto diverse, i paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne“.

Ecco quindi che Veronica ha svelato cosa ci riserverà nella nuova edizione de Le Iene. La conduttrice avrà un doppio ruolo, sarà sia in studio sia fuori come inviata. Tanto è l’entusiasmo, che a volte viene smorzato sul nascere. Spazio anche al rapporto con Davide Parenti: “Non è uno che te le manda a dire: cose belle, brutte, cattive, carine, dolci, lui te le dice sempre. Ed è meglio così, perché almeno hai chiaro quello che vuole“. Gentili ha poi continuato: “Mi infervoro sulle mie idee, ma non mi offendo, non mi interessa difendere il mio status“.

Veronica Gentili: l’addio a Controcorrente

Veronica Gentili aveva salutato Controcorrente e il suo pubblico nella puntata dell’11 agosto scorso. In trasmissione, la conduttrice aveva dato un addio sintetico, mentre sui social arrivò un discorso molto più lungo e articolato. In un post che aveva raccolto alcuni scatti di Veronica Gentili a Mediaset, la conduttrice aveva ripercorso la sua esperienza a Controcorrente, durata cinque anni e caratterizzata da oltre mille puntate.

Veronica non aveva potuto non ringraziare autori, squadra ed inviati, compagni di viaggio in questa importante esperienza professionale su Rete 4. Il lungo messaggio di addio della conduttrice era stato elogiato da numerosi utenti nei commenti. A spiccare erano stati i commenti di Nek e Rita Dalla Chiesa: entrambi avevano rivolto i migliori auguri a Veronica Gentili per il suo futuro in televisione.