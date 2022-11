Le Iene, Belen finge (di nuovo!) l’orgasmo: Mammucari basito

Nel corso della puntata de Le Iene trasmessa lo scorso 22 novembre su Italia 1 è stato trasmesso un servizio particolarmente piccante, andato in onda (giustamente) in fascia protetta. L’inviata Veronica Ruggeri ha intervistato una sessuologa rispetto al delicato tema dell’orgasmo femminile presentando un particolare tipo di sex toy che, in teoria, promette alle donne di raggiungere l’estasi nel giro di 30 secondi. Funziona con una doppia stimolazione, sia a livello clitorideo sia vaginale.

Ma il miracolo è vero? Le Iene l’hanno voluto testare con nove influencer che si sono con piacere lasciate trasportare in questa particolare sfida a tinte hot, con risultati sia deludenti sia soddisfacenti. Nessuna di loro, in ogni caso, è riuscita a raggiungere il massimo del piacere sotto al minuto. C’è, in ogni caso, anche chi si è rifiutato di partecipare, come Soleil, mentre ad avere accettato di buon grado è stata, fra le altre, Maria Teresa Ruta.

A quanto pare, dunque, questo oggetto del piacere femminile può funzionare soltanto in alcuni casi, forse dipende anche dal rapporto che una donna ha con il proprio corpo e con la sessualità. La Ruta, per esempio, ha sottolineato che per avere un orgasmo fosse per lei fondamentale la presenza di un uomo in carne e ossa.

Terminato il servizio, si è tornati in studio con Belen Rodriguez e Teo Mammucari pronti a commentare le immagini appena trasmesse. La modella argentina, a questo punto, ha iniziato a scherzare con il collega, come se gli avesse rubato l’oggetto dalle mani e avesse iniziato ad utilizzarlo anche lei. Belen ha così emesso qualche timido gemito, scatenando una reazione immediata da parte del co-conduttore. Mammucari è apparso basito dal finto orgasmo di Belen, e ha commentato: “Sei falsissima, sei finta. Uno si aspetta da Belen Rodriguez una cosa tipo…ah! Uh! E invece…Sembravi una mucca che fa la cacc. su un sasso. Una cosa brutta, una capretta”. Belen, divertita, ha comentato: “Ma questa è una finzione. Poi si fa diversamente, no?”.

Belen Rodriguez aveva già finto l’orgasmo in tv

Lo scorso ottobre su Canale 5 era andata in onda una puntata di Tu sì que vales dove la modella aveva dato spettacolo, imitando la celebre scena interpretata da Meg Ryan nel film Harry ti presento Sally. Anche in quell’occasione al suo fianco c’era Mammucari, che aveva commentato in modo simile a quanto visto a Le Iene: “Sembra che stai sulla tazza, è crollato un mito!”.