Le Iene, Alessia Marcuzzi lancia una frecciatina a Striscia La Notizia

Alessia Marcuzzi lancia una frecciatina a Striscia la Notizia durante la puntata de Le Iene

Alessia Marcuzzi ha lanciato una frecciatina a Striscia la Notizia. Ricordiamo come se fosse ieri i numerosi servizi che il TG satirico ha realizzato sul caso “Francesco Monte“. Una faccenda, questa, nota ormai a tutti. Anche a chi non ha seguito mezza puntata dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi ha cercato in tutti i modi di fare chiarezza, ma Striscia la Notizia portava spesso a galla alcune confessioni di Eva Henger e di altri naufraghi che rendevano tutto sempre più confusionario. Un capitolo che comunque è stato definitivamente chiuso. O quasi. Questa sera, durante la diretta de Le Iene, la conduttrice ha voluto scherzarci tu, tirando in ballo Striscia la Notizia.

Alessia Marcuzzi e Striscia la Notizia: il caso “Francesco Monte” è davvero chiuso?

Verso la fine della prima puntata del mercoledì de Le Iene, poco prima di lanciare il video dello scherzo sulle Donatella, la Gialappa’s Band ha parlato di un altro concorrente del GF VIP 2018: Francesco Monte, un personaggio che Alessia conosce molto bene. Nonostante tutte le polemiche dell’ultima edizione, Alessia condurrà L’Isola 2019 e sta già scegliendo il nuovo cast. Nessuna critica l’ha fermata. Nemmeno quelle di Striscia la Notizia, che l’hanno sempre data della “svicolona”.

Alessia Marcuzzi a Le Iene: “Vedi come svicolo!”

E adesso, quando è stato tirato in causa il nome di Francesco Monte, Alessia Marcuzzi ha detto che non avrebbe voluto parlarne: “Vedi come svicolo!”. Ovviamente tutto accompagnato da sorrisoni. Striscia la Notizia risponderà? Chi lo sa. Fatto sta che Francesco Monte parla ancora dell’Isola dei Famosi e recentemente ha svelato un grande mistero che non ha mai confessato a nessuno… Misteri che ci saranno anche nella prossima edizione del reality!