Le Iene a settembre, Niccolò Torielli: “La scomparsa di Nadia si sentirà”

Niccolò Torielli, il ritorno de Le Iene: il conduttore non può non pensare a Nadia Toffa

La morte di Nadia Toffa ha sconvolto un po’ tutta Italia, ma in particolar modo i suoi colleghi de Le Iene. A pensare a come sarà la nuova stagione del programma di Italia Uno senza la giornalista è Niccolò Torielli. In un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, dove parla del sua esperienza in 105 Zen, non può non ricordare la sua collega. Non ha potuto essere presente durante l’ultimo saluto a Nadia, ma con il cuore è rimasto sempre vicino alla grande famiglia del noto programma. La trasmissione ripartirà a settembre e dopo aver condotto radio 105 Zen non ci sarà alcuna vacanza per Niccolò. Quest’ultimo ricorda, appunto, che nel prossimo mese sarà impegnato con Le Iene e non potrà, dunque, godersi un viaggio. Nonostante ciò, non vede l’ora di vedere alcuni servizi, da lui già girati, andare in onda sul piccolo schermo. Cercherà di portare sempre il sorriso nelle case degli italiani, ma non può negare che la mancanza della Toffa si sentirà. A cuore aperto, il giornalista si dice certo del fatto che Nadia mancherà molto alla grande famiglia del noto programma su Italia 1.

Le Iene riparte a settembre: Niccolò Torielli pensa alla triste assenza di Nadia Toffa

“Dispiace non esserci stato per l’ultimo saluto insieme alla nostra grande famiglia, quello che ci hai insegnato rimarrà impresso nei nostri cuori. Ciao Nadia, grande guerriera”, scriveva 4 giorni fa Niccolò sul suo profilo Instagram. Ora, nel corso dell’intervista, Torielli commenta il ritorno del programma di Italia 1 sul piccolo schermo a settembre e afferma: “Cercherò sempre di portare il sorriso, anche se la scomparsa di Nadia si sentirà”. Questo è sicuramente un dato di fatto, perché la Toffa riusciva a rendere tutto più sereno con il suo grande sorriso. Quest’anno sarà, probabilmente, molto difficile per la famiglia de Le Iene portare avanti il lavoro con la consapevolezza che Nadia fisicamente non c’è più.

Niccolò Torielli, la conduzione in diretta di 105 Zen su Radio 105

Intanto, Niccolò porta avanti la conduzione di 105 Zen, ogni giorni dalle 14 alle 16 in diretta su Radio 105. Un momento felice per il giornalista, che si sente a casa lavorando in radio. Insieme al cast di Così fan tutte (Arianna Bertoncelli, Chiara Carcano e Alessandra Gallocchio), Torielli sta portando musica, divertimento e allegria nel Salento. Un’esperienza unica, che vede come sfondo il mare, il sole e il buon cibo. Non ci resta ora che attendere il ritorno de Le Iene, anche se per molti telespettatori sarà difficile assistere all’assenza della Toffa.