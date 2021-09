Le Iene: 10 donne alla conduzione, spuntano i primi nomi

Grosse novità in arrivo per Le Iene. La trasmissione di punta di Italia 1 ha in serbo per noi, per la sua edizione 2021/2022 un cast rinnovato e con molte new entry. A partire dal prossimo 5 ottobre in prima serata il format festeggerà la sua 25° edizione con un ricco parterre de rois quasi tutto al femminile.

La scelta di una conduzione “rosa” non è certo nuova per il programma. Da sempre infatti la trasmissione ha avuto delle donne al comando. La prima in questo senso fu con Simona Ventura, alla quale negli anni di sarebbero susseguite colleghe del calibro di Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari e ovviamente Alessia Marcuzzi. giusto per citarne alcune.

In questa stagione, in ogni caso, si alterneranno, a fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, alcune grandi donne che “sanno il fatto proprio” e che raccontano un femminile contemporaneo. Ciascuna di loro, dunque, presenterà la propria storia e il proprio modo di fare televisione. Le invitate hanno accolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni.

Ma quali saranno, dunque, le prossime Iene guest star? La trasmissione, per ora, ha condiviso sui social soltanto le loro sagome. Possiamo dunque fare solo delle semplici congetture, basandoci sul loro profilo e taglio di capelli. L’unica certezza è che saranno in totale 10. In ogni caso, sul web sono già apparsi i primi nomi.

Chi saranno le nuove Iene? Spuntano le prime indiscrezioni

A rivelarci due dei nomi è il sito Dagospia. Sulle sue pagine online leggiamo che insieme a Savino vedremo in studio anche la cantante Elodie e la nuotatrice medaglia d’oro Federica Pellegrini. La prima, in una fase particolarmente fortunata della sua carriera, si prepara al suo grande ritorno discografico, anticipato dal singolo Vertigine. La seconda invece ora si gode i primi mesi post ritiro dalle gare dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 dove ha fatto sognare il nostro paese per l’ultima volta.