Le fragilità di Federica Panicucci a Verissimo: lacrime e confessioni

Federica Panicucci è stata ospite oggi 2 aprile a “Verissimo” per presentare la nuova stagione del programma “Back to school“, che andrà in onda a partire dal 5 aprile su Italia 1. Prima di accogliere in studio uno dei protagonisti dello show, Pierpaolo Pretelli, Silvia Toffanin ha colto l’occasione per chiedere alla nota conduttrice alcuni dettagli sulla sua vita personale. Dopo la fine del matrimonio con il padre dei suoi figli, il dj Mario Fargetta, il volto di “Mattino 5” ha iniziato una relazione con l’imprenditore Marco Bacini. I due fanno coppia fissa da sette anni e sembrano essere ancora più innamorati che mai. Marco ha voluto mandare una commovente lettera d’amore alla fidanzata, lasciandola completamente senza parole. Ecco le toccanti parole lette dalla Toffanin:

Ciao amore mio. Sembra incredibile, ma sono già passati sette anni da quando è iniziato il nostro amore. Non avrei mai immaginato di poter trovare qualcuno con cui condividere così tanto: momento di felicità, risate, amore, anche litigi ogni tanto, ma soprattutto i momenti più difficili che la vita presenta a tutti. Siamo indiscutibilmente cresciuti insieme in tutti questi anni e abbiamo affrontato tantissime situazioni, trovando sempre il modo di superare tutti gli ostacoli. Certo, a volte ci vuole anche pazienza con te, soprattutto quando non vuoi ammettere che hai sbagliato qualcosa o quando fatichi a dire che ho ragione io. Ma in fondo penso che questo tuo carattere sia proprio una delle ragioni per cui ti amo così tanto. E poi devo ammettere che anche io, anche se molto meno di te, ho i miei repentini cambiamenti d’umore. Concludo dicendoti che ogni volta che ti guardo negli occhi mi rendo conto di quanto sia stato fortunato ad incontrarti e ad averti nella mia vita. Voglio solo continuare a trascorrere il tempo al tuo fianco, affrontando ogni nuova sfida che la vita ci proporrà, ma soprattutto vivendo ogni momento di felicità insieme. Grazie per questi sette anni incredibili e che siano solo il nostro inizio. Ti amo, tuo Marco.

Con la voce rotta dell’emozione, Federica ha ribadito di essere rimasta molto sorpresa nel ricevere questa lettera, data la riservatezza del fidanzato. “Marco è una persona molto speciale, non avevo mai incontrato nessuno come lui. È un uomo solido, che sa la sua direzione, che sa amare, sa stare vicino”, ha detto la conduttrice. Dopo non essere riuscita a trattenere le lacrime, ha spiegato di come, nonostante appaia sempre forte, in realtà ha molto bisogno di una persona che le stia vicino per “sorreggerla” nei momenti di bisogno e sembra aver trovato in Marco proprio la persona che cercava.

Aldilà degli impegni, l’imprenditore non manca mai nello stare vicino a Federica e nel tenerle la mano nei momenti difficili e anche in quelli felici. “Oggi non potrei immaginare la mia vita senza di lui. è l’uomo della mia vita e io vedo il mio futuro solo con lui”, ha poi concluso. Ma a quando le nozze? I due sarebbero dovuti salire all’altare l’anno scorso, ma Silvia, scherzando, ha detto che il matrimonio sarà rimandato a giugno del 2023.

Federica Panicucci: il saluto dei figli e il ricordo della nonna

Oltre all’amore per il suo Marco, Federica Panicucci si è lasciata andare ricordando la sua amata nonna Chiarina. La conduttrice è cresciuta insieme alla nonna e non è riuscita a trattenere l’emozione parlando di tutto quello che aveva fatto per lei e di come, dopo il successo, abbia cercato di ripagarla nel suo piccolo per tutto l’amore che le aveva dato. Dopodiché, è stato il turno dei suoi due figli: Sofia e Mattia. La Panicucci ha raccontato delle simpatiche difficoltà nel dover crescere degli adolescenti, prima di ricevere un’emozionante lettera dai suoi due ragazzi. “Le parole non bastano per descrivere l’amore per te. Sei l’unica persona che sappiamo sarà per sempre al nostro fianco. Sei la mamma migliore che esista”, queste le commoventi parole dei due giovani.