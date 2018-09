Le Donatella al Grande Fratello Vip: il messaggio di Valeria Bigella

Le Donatella al Grande Fratello Vip: Valeria Bigella manda un messaggio di sostegno a Silvia e Giulia

Le Donatella entrano al Grande Fratello Vip. Silvia e Giulia Provvedi sono già entrate ufficialmente nel reality nella serata di ieri. Ed ecco che arriva il messaggio da parte di Valeria Bigella. L’ex partecipante di Temptation Island ha avuto l’opportunità di conoscere e di trascorrere del tempo con le due gemelle questa estate. Tutte e tre sembrano essere diventate grandi amiche. Proprio per tale motivo, Valeria ci tiene a dare tutto il suo sostegno a Silvia e Giulia, le quali sono pronte a vivere questa nuova avventura. Non è la prima volta che prendono parte a un reality. In passato le abbiamo viste trionfare all’Isola dei Famosi, dove sono riuscite a dare il meglio di loro. Hanno conquistato il pubblico in poco tempo, attraverso la loro simpatia e la grande forza che le contraddistingue. Ora la nuova esperienza nella Casa più spiata d’Italia le vede molto più mature di qualche anno fa. Conoscono anche molto meglio il mondo della televisione, dunque ci si aspetta da loro un grande percorso.

Silvia e Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip: Valeria Bigella continuerà a sostenerle

“Twins del mio cuore, vi conosco da meno di un anno, ma con la vostra positività e pazzia mi avete conquistato”. Così, Valeria inizia il suo messaggio per Silvia e Giulia Provvedi. La Bigella sosterrà con grande interesse questa coppia del reality. Si conoscono da poco tempo, eppure sembra essere già nata una bellissima amicizia. “Vi sosterrò per tutto il tempo! In bocca al lupo! Vi voglio bene”. Conclude così il suo messaggio per Le Donatella. Questa sera partità ufficialmente su Canale 5, in prima serata, la terza edizione del Grande Fratello Vip. Insieme a Walter Nudo e a Maurizio Battista, Silvia e Giulia sono entrate nella Caverna, una nuova zona della Casa.

Le Donatella nella Caverna della Casa più spiata d’Italia

Questa sera scopriremo se Giulia e Silvia resteranno nella Caverna oppure continueranno il loro percorso nel reality nella Casa. Non ci resta che attendere per scoprire quali colpi di scena ci riserveranno le Donatella. Intanto, Valeria si ritrova sommersa di messaggi da parte del pubblico, dopo che è uscita fuori la verità su Sara Affi Fella! La Bigella, però, ha dichiarato che non era assolutamente a conoscenza di questa storia, sebbene fossero amiche.