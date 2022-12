LDA raccomandato a Sanremo 2023? Il figlio di D’Alessio replica

Fra i 28 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022 (e fra i 22 scelti espressamente dal direttore artistico Amadeus) c’è stato spazio anche per Luca d’Alessio in arte LDA, uno dei concorrenti più amati di Amici 2021 noto anche per essere uno dei figli di Gigi D’Alessio.

Fin da quando è entrato all’interno della scuola di spettacolo più celebre d’Italia, LDA si è ritrovato costretto a dover sopportare la croce e delizia di essere il figlio di uno dei cantanti più famosi in Italia. Va da sé che siano stati in molti a pensare che la sua entrata non sia stata del tutto casuale, ma sia stata in qualche modo dipesa dall’insistenza del padre verso Maria De Filippi.

Il peso di essere “figlio di”, ovviamente, LDA se lo dovrà caricare sulle spalle anche in occasione del più importante concorso musicale italiano. Tuttavia, alla luce delle critiche ricevute sui social (per essere in qualche modo un “raccomandato”) LDA ha voluto dire la sua, rispondendo per le rime agli haters.

In occasione di un evento tenutosi poche ore fa al Christmas Village della sua città, Napoli, LDA ha voluto affrontare la questione dichiarando:

“Ci tenevo a togliermi un attimo un sassolino dalla scarpa. Intanto grazie a tutti l’ho detto anche prima, sono ufficialmente a Sanremo. C’è gente che giustamente già ha iniziato a parlare, mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Ma a noi non ce ne f.tt. proprio, almeno a me non me ne f.tt.. Potete immaginare quello che stanno dicendo. A me non è che interessa moltissimo. Il problema sapete qual è, è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro perché non sanno dove attaccarsi. Questo è un consiglio che do anche a voi, penso ognuno di noi abbia un sogno, ci sarà sempre qualcuno di invidioso. Uagliù f.ttetevi altamente di quello che dicono, perché l’importante è che vi svegliate di prima mattina e vi guardate allo specchio e vi sentite bene con voi stessi, il resto veramente non conta nulla.”

Per il momento, LDA ancora non ha confermato il titolo della canzone con cui si presenterà in gara a Sanremo 2023. Per saperne di più bisognerà aspettare la serata del 16 dicembre prossimo, quando su Rai Uno andrà in onda Sanremo Giovani 2022.

Festival di Sanremo 2022: un’edizione con i fiocchi

In attesa di conoscere i titoli delle canzoni della prossima edizione della kermesse già si può affermare che Amadeus ha fatto un lavoro magistrale. Il cast di Sanremo 2023 è a dir poco eccezionale e vanta una serie di big che farebbero impallidire qualunque edizione precedente.

A spiccare (anche fra i favoriti) sono artisti del calibro di Marco Mengoni, Elodie e Giorgia. Nomi che regaleranno enormi soddisfazioni sono anche quelli di Gianluca Grignani e di Anna Oxa. La quota Over sarà rappresentata a sorpresa dai Cugini di campagna, mentre per i giovani ci saranno lo stesso LDA, ma anche Ariete, Lazza, Ultimo, Rosa Chemical e Tananai.