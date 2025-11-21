LDA in lacrime interrompe l’intervista, amara verità su Gigi D’Alessio assente a Sanremo

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, si è raccontato a ruota libera nel corso di un’ospitata al podcast “Zero Possibilità“. Quando ha ricordato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2023, è scoppiato in lacrime, rivelando di aver sofferto molto il fatto di non aver potuto avere al suo fianco il padre Gigi D’Alessio. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha spiegato che molti degli altri artisti in gara potevano contare sul supporto di entrambi i genitori. Lui no, solo su quello della madre. Una situazione che lo ha gettato nello sconforto.

LDA in lacrime per l’assenza di papà Gigi D’Alessio a Sanremo

“Con me c’era mia mamma”, ha raccontato LDA, riferendosi a Carmela Barbato, l’ex moglie di Gigi (i due hanno tre figli: Claudio, nato nel 1987, Ilaria nel 1992 e appunto LDA, classe 2003). “Non ti nego – ha aggiunto Luca, sempre parlando del Festival di Sanremo 2023 – che mi ha dato molto fastidio il fatto che non mi sono potuto portare papà. Una cosa che mi ha fatto soffrire è questa. Io, giustamente, lì, a papà, non me lo posso portare. Ma anche se ci vado fra 10 anni o ci vado l’anno prossimo, o fra 5 anni. Io non me lo posso portare”.

Perché LDA non ha potuto avere il supporto del genitore? Naturalmente non c’è alcun divieto per Gigi D’Alessio. Il punto è che papà e figlio sono consapevoli che, se a Sanremo dovessero mostrarsi insieme, inizierebbero a circolare accuse di raccomandazione e quant’altro. Hanno quindi deciso di tagliare la testa al toro e di non farsi vedere l’uno accanto all’altro, così da stoppare sul nascere le malelingue.

“Non gli posso dare la soddisfazione di vedere il proprio figlio all’Ariston ed è una cosa brutta secondo me. Lui non ci può essere, sennò iniziano a pensare male. La verità è questa, capito. Ti dà molto fastidio, arrivi a un punto che non ce la fai più. Di base è una cosa normale, no? Vedo tutti gli altri cantanti che sono andati l’anno mio a Sanremo, tutti quanti avevano il papà e la mamma. Io ne potevo avere solo uno e non per volontà, perché papà sarebbe venuto”, ha concluso LDA, in lacrime. Dopo la confessione amara, si è preso una pausa dall’intervista per asciugarsi il volto e tranquillizzarsi.

LDA, da Amici al Festival di Sanremo

Luca ha sempre avuto una grande passione per la musica. Basti pensare che ha pubblicato il primo brano, “Orizzonte”, a soli 14 anni, nel 2017. Si è poi impegnato in altri progetti professionali. Il grande pubblico lo ha conosciuto tra il 2021 e il 2022, quando è riuscito a entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nel programma di Canale 5 ha raggiunto la fase Serale. Alla fine dell’esperienza, si è classificato al quinto posto. Nemmeno un anno dopo, nel febbraio 2023, è stato scelto da Amadeus tra i big in gara al Festival di Sanremo. Sull’Ariston è sbarcato con la canzone “Se poi domani”. Ha concluso il suo percorso alla kermesse al quindicesimo posto nella classifica generale.