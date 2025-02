Gigi D’Alessio, tragico racconto a The voice su LDA: il racconto sul figlio

Gigi D’Alessio e il racconto drammatico con protagonista lui stesso e il figlio LDA. Nel corso della puntata delle blind audition di The Voice Senior in onda venerdì 28 febbraio 2025, il cantante campano è stato colpito dalla storia di Gianni Petrillo, ex vigile del fuoco che ha prestato la sua professionalità anche nel disastroso incidente di Linate avvenuto nel 2001. L’uomo ha raccontato di aver visto diversi suoi colleghi morire sul posto di lavoro. Sul palco ha cantato (Everything I do) I do it for you di Bryan Adams, emozionando tutti. I giudici si sono voltati, alla fine il 65enne ha scelto di entrare nel team di Loredana Bertè, non prima di aver raccontato il suo amore e la sua dedizione per il corpo dei pompieri. Quando si è congedato, D’Alessio ha narrato quanto vissuto con il figlio nel dicembre 2004.

“Io mi sono trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato”, ha esordito l’artista partenopeo. “Ero alle Maldive – ha aggiunto – ed è arrivato uno tsunami. Io avevo Luca (in arte LDA, ndr) piccolino sulle spalle perché l’acqua mi arrivava alla gola. Un’esperienza terribile, ti senti inutile. Io l’ho visto proprio che arrivava”. “Ho preso Luca e l’ho messo in spalle. Quando è passata l’onda l’acqua mi arrivava alla gola. Una cosa terribile. Tutte le volte che sono su un’isola ci penso”, ha concluso Gigi D’Alessio. “Non andiamo mai assieme su un’isola”, il commento di Clementino per sdrammatizzare.

L’episodio a cui ha fatto riferimento D’Alessio è lo tsunami devastante verificatosi il 26 dicembre 2004, uno dei disastri naturali più drammatici dell’epoca moderna. Il fenomeno, innescato da un terremoto di magnitudo 9.1 al largo della costa nord-occidentale di Sumatra, fu sconvolgente. Le onde dell’oceano Indiano si alzarono fino a 30 metri. Il bilancio fu tragico: si contarono circa 230 mila morti sulle coste di tutto il Sudest asiatico.

D’Alessio, quel giorno, si trovava alle Maldive, una delle isole colpite dal disastro, assieme ai suoi figli. Luca aveva poco più di un anno. In particolare Gigi aveva deciso di concedersi una vacanza familiare a Soneva Fushi, per trascorrere le festività natalizie e per riposare, dopo che a fine ottobre aveva pubblicato il suo undicesimo album in studio, ‘Quanti amori’. Era in cerca di relax, si ritrovò in un incubo apocalittico. Fortunatamente tutti i suoi familiari si salvarono. Quell’episodio, però, ha segnato il cantante in modo indelebile.