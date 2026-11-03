LDA e Aka 7even cancellano le ultime tre date del tour, fine della collaborazione e proteste: cosa non torna

LDA e Aka 7even, al secolo Luca D’Alessio e Luca Marzano, hanno annunciato di aver annullato le ultime tre date del loro “Ultimo ballo tour – Live Indoor”. Dunque saltano i live del 20 novembre alla Casa della Musica di Napoli, del 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano e del 24 novembre all’Atlantico di Roma. Chi era già in possesso del biglietto sarà rimborsato. La decisione dei due ex allievi di Amici di Maria De Filippi arriva come un fulmine a ciel sereno e sta già innescando polemiche. Perplessità anche sulle motivazioni date dai cantanti sulla scelta di cancellare le ultime tre date del tour.

LDA e Aka 7even annullano le ultime tre date del tour: le motivazioni e le polemiche

La notizia della cancellazione dei tre eventi è stata data dai due artisti attraverso un video pubblicato sui social. LDA e Aka 7even avevano iniziato una collaborazione professionale meno di un anno fa, portando al 76°Festival di Sanremo il brano “Poesie Clandestine”. “Tutto il processo nasce in modo spontaneo, dall’amicizia, dalla voglia di condividere la musica – ha dichiarato il figlio di Gigi D’Alessio – Ma ci siamo resi conto che ognuno aveva la necessità di prendere la propria strada. La nostra amicizia resta intatta, ci vogliamo bene, viviamo nella stessa casa“.

Il tour, quindi, non è stato interrotto per frizioni tra i due ex allievi di Amici. Dunque? Qual è la motivazione? “Vogliamo essere veri al 100% con voi: salire sul palco e fingere di essere presissimi non fa parte di noi”, ha scandito Aka 7even, nel messaggio social diffuso mentre lo si vede seduto su un divano accanto al collega e amico. Il punto è che la motivazione ha convinto pochi. Cosa significa non essere “presissimi”? Anche perché ci sono persone che già avevano dovuto organizzare spostamenti per assistere ai concerti. E non a caso sui social già qualcuno ha cominciato a protestare e a fare baccano. Ma qualcosa sembra non tornare e forse la spiegazione potrebbe essere differente da quella ufficiale.

Come sottolinea il Corriere della Sera, “l’ipotesi che la cancellazione sia legata a una scarsa vendita di biglietti è una delle possibilità. Senza ignorare il tempismo dell’annuncio: domani, mercoledì 4, al Tribunale di Roma si terrà la prima udienza del processo per violazione del diritto d’autore di cui è accusato Aka 7even”. La vicenda giudiziaria ha preso avvio dalla denuncia presentata da Lema, all’anagrafe Emanuele Bertolucci, che nel 2019/2020 ha partecipato ad “Amici”. L’artista accusa Aka 7even, affermando che il suo brano “Loka” sarebbe stato poi copiato da Marzano nel pezzo “Loca“.

In altre parole Lema sostiene che la hit “Loca”, pubblicata nel 2021 durante Amici di Maria De Filippi da Aka 7even, sarebbe un plagio della sua canzone intitolata “Loka”, composta nel 2019. Secondo quanto spiegato da Open, Lema, che aveva sostenuto il provino ad Amici, avrebbe inizialmente provato ad avere spiegazioni sulla vicenda dalla sua ex casa di produzione, che seguiva anche Aka 7even. Non ritenendo soddisfacenti le risposte ricevute, avrebbe scelto di agire per vie legali.

Successivamente una perizia tecnica avrebbe messo in risalto somiglianze significative tra i due brani. Ora si andrà a processo: il 4 novembre è prevista la prima udienza. Aka 7even è seguito dagli avvocati Raffaele Benincasa e Marco Moscatiello. Lema è invece rappresentato dai legali Luca Calabrò e Stefano Mezzanoglio, e avrebbe inoltre avviato un’azione civile per ottenere il riconoscimento di eventuali danni economici e d’immagine.

Rimborso dei biglietti

Tornando alle tre date annullate del tour, chi ha comprato i biglietti sulla piattaforma TicketOne potrà richiedere il rimborso entro il 31 dicembre 2026, seguendo le istruzioni disponibili sul sito ufficiale. Per i ticket acquistati nei punti vendita autorizzati sarà invece obbligatorio rivolgersi direttamente al rivenditore.