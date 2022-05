LDA ci sta, la proposta a Lulù: “Scrivimi”, il video si farà? Merito dei fan

LDA e Lulù faranno un video insieme? Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare una voce secondo la quale presto i due protagonisti di Amici e del GF Vip avrebbero collaborato. Tale voce si è presto trasformata anche in gossip, perché c’è chi con i sogni, e i desideri, non si ferma alla musica e spera di veder nascere un amore. Sono i fan di Lulù Selassié che sperano di vederla di nuovo felice e sorridente accanto a un ragazzo, dopo la disastrosa fine della relazione con Manuel Bortuzzo.

Bortuzzo non ne vuole più sapere, quindi perché non passare subito a un nuovo amore? D’altronde non sarebbe la prima volta che un protagonista di Amici e uno del GF Vip si fidanzano dopo i rispettivi programmi: è successo a Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. E i fan hanno iniziato a sognare così, lanciando anche un’idea: Lulù nel video di Bandana di LDA. Dopo giorni e giorni di gossip e pettegolezzi, oggi è arrivata la risposta di Luca D’Alessio. Il cantante ha rilasciato un’intervista in occasione del lancio del suo album e il video sta circolando su Twitter in queste ore.

Nel video in questione, l’intervistatore ha chiesto a LDA di commentare queste voci su Lulù e sul possibile video insieme di Bandana, l’ultimo brano lanciato dal cantante prima di lasciare il Serale di Amici 2022. Luca era all’oscuro di tutto fino a pochi giorni fa, e ancora oggi in realtà fa fatica a spiegarsi cosa sia successo. Questo perché LDA e Lulù non si conoscono, quindi non ha idea di come sia partito questo gossip. Insomma è apparso confuso in merito:

“Ti dico la verità, io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Su Twitter è iniziata a girare questa cosa, ma totalmente a caso. Io e lei non ci conosciamo. Se vuole fare il video per me non ci sono problemi. Non so però da dove è nata questa cosa, perché non ci conosciamo”

Gli hanno quindi spiegato che tutto è partito da un fan di Lulù che ha lanciato questa idea del video insieme. Poi pare che la stessa Selassié abbia detto che il cantante le piace e di conseguenza si è scatenato il gossip. Scoperto tutto ciò, LDA ha lanciato la proposta a Lulù:

“Allora, Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana. Io giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché ci hanno messo in mezzo a una cosa e non ci conosciamo nemmeno. Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi”

Adesso non resta che aspettare: su Twitter i fan sono già scatenatissimi e in trepidante attesa. Insomma l’entusiasmo è alle stelle, il prossimo passo spetta a Lulù: scriverà davvero a LDA?