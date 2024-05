Lazza e Greta: svelato il sesso del bebè, le foto del gender reveal

Il cantante Lazza e la sua compagna Greta Orsingher hanno scoperto da poco che diventeranno genitori. Ieri la coppia con un gender reveal ha annunciato ai fan di che sesso sarà il bebè in arrivo. Il fiocchetto è azzurro: i due avranno quindi un maschietto! Di seguito tutti i dettagli e le immagini del gender reveal party organizzato dai due.

Qualche settimana fa, con un post su Instagram, Lazza e Greta avevano dato la notizia che presto avrebbero avuto un bambino. Nelle foto pubblicate dal cantante si vedeva difatti un test di gravidanza positivo ed in seguito un paio di scarpette minuscole, destinate al nascituro. Inoltre la coppia ha condiviso anche un video della prima ecografia.

Qui di seguito il post pubblicato dai due per annunciare la gravidanza di Greta:

Solo qualche ora fa la coppia ha annunciato il sesso del loro futuro bebè con un gender reveal party. Lazza e Greta hanno difatti condiviso alcune storie sui loro profili Instagram ufficiali in cui li si vede su una terrazza bellissima, circondati da palloncini sia rosa che azzurri, in attesa di scoprire se avranno un bambino oppure una bambina. La location era inoltre stata allestita anche con orsacchiotti di peluche e fiori. Dinanzi a loro si può notare anche una torta e sullo sfondo si legge la classica scritta “Boy or girl?”.

In una delle storie si vede poi i due annunciare il sesso del bambino. Per farlo in cielo hanno lanciato un fumo colorato, precisamente di colore azzurro! La coppia avrà quindi un maschietto, come confermato anche da una storia pubblicata da un’amica dei due e poi ricondivisa da Greta sul suo profilo in cui si legge “Meloncino blu” e si vede il pancione della futura mamma.

Qui di seguito potete vedere alcune delle immagini del gender reveal party organizzato da Lazza e Greta:

Per il momento ancora non si sa nulla sulla possibile data di nascita del bambino. Allo stesso modo la coppia ancora non si è pronunciata su come potrebbe chiamarsi. Non resta che attendere qualche notizia in più a riguardo.