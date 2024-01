Lazza e Bugo, volano insulti e parolacce: la lite social

Scontro social tra Lazza e Bugo. Qualche giorno fa, Cristian Bugatti (questo il vero nome di Bugo) si è sfogato sui social riguardo le ripetute prese in giro subite negli ultimi anni. Il cantautore non ha voluto fare nomi, ma si è scagliato contro alcuni rapper che avrebbero usato il famoso scandalo sanremese che lo coinvolse insieme a Morgan per ridicolizzarlo. Bugo non si è proprio risparmiato, usando parole piuttosto pesanti e insultando direttamente questi presunti rapper. Ebbene, diversi utenti sono riusciti subito ad arrivare all’identità di questi artisti, uno dei quali sarebbe Lazza.

“E arriva l’ennesimo rapper di m*rda che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo Fibra Lazza. Io non scappo come Bugo, Bugo di c*lo e altre frasette da prima elementare. Min**ia ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra m*rda e rideremo noi. Ciuccialatte”, ha scritto Bugo sul suo profilo Twitter. Al che, passati diversi giorni, Lazza si sarebbe sentito preso in causa e ha risposto a tono al cantautore: “Mamma mia Bugo, che succede? (Cit) Ma poi che insulto è CIUCCIALATTE. Mangiatela un emozione ogni tanto”.

Mamma mia Bugo, che succede? (Cit)

Ma poi che insulto è “CIUCCIALATTE” Mangiatela un emozione ogni tanto. https://t.co/iAuJhViLM7 — LAZZA (@thelazzinho) January 16, 2024

Ma, a cosa si riferisce esattamente Bugo? A quanto pare, Lazza lo ha citato in una canzone dal titolo “BTX Posse”. Nel brano, il rapper e il collega Tony Effe cantano: “Quando entro, dici: ‘Che succede?’ Però fratello non sono Bugo”. Insomma, un chiaro riferimento alla celebre lite tra Cristian Bugatti e Morgan avvenuta al Festival di Sanremo nel 2020. All’epoca, l’ex giudice di X Factor cambiò il testo del loro pezzo all’ultimo, dedicando delle parole decisamente poco gentili al collega. Bugo reagì molto male, lasciando bruscamente il palco dell’Ariston.

Si tratta di una scena diventata ormai cult, insieme alla frase pronunciata pronunciata da Morgan subito dopo il misfatto: “Che succede?”. Nel corso degli anni, l’episodio è stato ripreso in numerose occasioni, convertendosi in un vero e proprio meme. Tuttavia, dopo tutto questo tempo, pare che Bugo sia arrivato proprio al limite, prendendosela anche con Lazza. A seguito dei tweet riportati prima, il rapper e il cantautore sono andati avanti con una serie di botta e risposta di fuoco.

Lazza ha suggerito a Bugo di rimanere tranquillo, sostenendo di avergli fatto anche “beneficenza” nel nominarlo dato che lo considera un artista emergente. La voce di “Cenere” ha infatti sottolineato il suo successo rispetto a quello del cantautore, invitandolo a non scaldarsi inutilmente. Al che, Bugo ha persistito nel definire Lazza un “rapper di m*rda“, nonostante i suoi impressionanti numeri. Infine, ha anche coinvolto Fedez nella discussione, chiedendo ironicamente al rapper di portargli i suoi saluti.