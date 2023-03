Bugo torna all’attacco su Morgan: insulti e pesanti accuse

Chi pensava che la diatriba fra Bugo e Morgan post Sanremo 2020 si fosse definitivamente chiusa si sbagliava di grosso. Nelle scorse ore Bugo è infatti tornato pesantemente all’attacco nei confronti del collega, reo di aver nuovamente sparlato di lui in una recente intervista.

Giorni fa, in effetti, Marco Castoldi in arte Morgan aveva ancora una volta gettato fango su Bugo sul Corriere della Sera, permettendosi persino di dire di essere stato da lui bullizzato. Ecco le dichiarazioni di Morgan nel merito della questione:

“Sono stato usato, bullizzato, mobbizzato. Avrei dovuto cantare e dirigere l’orchestra; ho finito per diventare l’ospite di Bugo, che cantò pure la mia parte della canzone. Così nella serata finale gli ho reso la pariglia.”

Queste recenti frasi di Castoldi, ovviamente, non sono certo passate inosservate al collega. Bugo ha questo pomeriggio deciso di caricare su Instagram Stories un duro sfogo rivolto a Morgan, nel quale si è scagliato contro il cantante con cui aveva accettato di partecipare all’ultimo Festival di Sanremo prima della pandemia (con il brano Sincero). Qui sotto potete recuperare le parole di Bugo (riportate dal Corriere), persino più dure rispetto al solito:

“Uè Morganetto, chi si rivede, eh? Sai, c’è stata anche la pandemia. Per tre anni non mi andava di parlare dei c…i nostri tra me e te, rispondere alle tue st… che ogni giorno dicevi. C’era la pandemia, la gente moriva, perché dovevo alimentare una polemica mentre la gente moriva? Ma a te che te ne frega della gente che muore, no? A te che te ne frega della mascherina, artistoide? E invece mi dicono che la settimana scorsa, ancora, fai interviste, mi citi perché vuoi il titolone, se no non te lo danno, non ti c..a più nessuno. L’unico che ti c… è il politico di turno. Questo ormai fai: hai bisogno del politichetto di turno, sgorbietto, che ti dà il programmino sulla Rai, così sei contento.”

Le frasi di Bugo, evidentemente ancora scottato per quanto accaduto, fanno riferimento all’imminente ritorno in Rai di Morgan (con la trasmissione Stramorgan) e ai suoi recenti apprezzamenti nei confronti di Giorgia Meloni. A questo punto del suo j’accuse, Bugo mette il carico da novanta e aggiunge:

“Ora la pandemia è finita e ora ti rispondo. Dicevo: hai rotto. Cos’è che hai detto, che ti ho bullizzato? Ancora con questa storia? Ma pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite, io ti ho invitato. Ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Di che figura di m…a hai fatto e fai da 20 anni? Non ti resta che fare interviste e parlare di me così almeno c’hai l’articolo, c’hai il titolo. Hai bisogno del politico che ti dà il programmino. Come si chiama il programma che adesso vai a fare? “Strascemo”? Basta fare il mio nome.”

Non pago, Bugo si è anche permesso di chiudere il suo sfogo con un’altra frecciatina nei confronti di Morgan, al quale si è rivolto aggiungendo, piccato: “Volevo ricordarti un’altra cosa: guarda che tu non sei Sergio Endrigo eh: non sarai mai un cantautore”.

Cos’era successo fra Bugo e Morgan

Le tensioni fra i due artisti erano emerse sul palco dell’Ariston, durante le prove per la serata dei duetti e delle cover a Sanremo 2020, dove i due avevano deciso di presentare il brano Canzone per te di Sergio Endrigo. Morgan, scontento per la performance del collega, decise di sbeffeggiarlo alla finale e in diretta, cambiando il testo del brano Sincero (e entrando così di diritto nella storia della kermesse, per quanto in modo molto originale).

Dopo questo ennesimo sgarbo di Morgan, Bugo decise di lasciare il palco, scomparendo nel dietro le quinte e non facendo più ritorno. La querelle portò ovviamente alla squalifica del duo della competizione.