Lazza contro i napoletani, poi arriva il chiarimento

Giovedì 11 aprile si è tenuta la partita Milan contro Roma a cui era presenta Lazza, tifoso rossonero. Durante le riprese di Dazn è stato inquadrato il rapper mentre urlava contro i napoletani: è scoppiato il caso. Poco fa l’artista si è sfogato sui social.

“Napoletani voi siete napoletani”, urlava Lazza partecipando al coro. Le telecamere subito lo hanno ripreso e molti sono rimasti delusi da queste urla, in particolar modo tutti i suoi fan napoletani. Dopo le tante critiche ricevute, il rapper ha voluto spiegare meglio come sono andati realmente i fatti. Soprattutto che non era sua intenzione offendere.

Lazza ci ha tenuto a spiegare che il coro fosse riferito alla squadra di calcio e che non avesse nessuna intenzione di offendere i napoletani. Ha confessato di tifare fortemente il Milan ma in questo non si reputa di essere tanto diverso da tutti coloro che incitano la propria squadra del cuore.

“Amare una squadra di calcio non potrà mai farmi odiare nessuna città del mio paese! E chi pensa il contrario mi sa che ha il cervello un po’ troppo confuso!“

Poi ha aggiunto che i napoletani sanno bene che lui stesse scherzando e che non avrebbe mai avuto intenzione di offendere seriamente città e cittadini. Ed ha sottolineato di non aver usato alcun tipo di insulto. Poi ha commentato il risultato, per il quale ancora prova un po’ di fastidio.

“Detto questo io faccio musica non dimentichiamolo mai! Concludo rispondendo a tutti i miei amici napoletani che da ieri mi stanno prendendo per il culo per il risultato… Ebbene sì sto ancora rosicando, vi voglio bene“

Le sfuriate di Lazza

Lazza ha un carattere abbastanza irascibile e ultimamente è successo spesso che sui social insultasse alcune persone perché infastidito da un determinato comportamento. In particolar modo è celebre la sfuriata contro Bugo o ancora di più quella contro Tale e Quale Show.

In quell’occasione ciò che l’aveva fatto innervosire era stata l’imitazione di Pierpaolo Petrelli, secondo lui è sembrata più una derisione piuttosto che un omaggio. Ciò lo aveva fatto molto innervosire tanto da sfogarsi sui social.

Questa volta il rapper è stato più diplomatico e ha spiegato in maniera pacifica che non avesse alcuna intenzione di offendere. Soprattutto perché sarebbe passato ancora di più dalla parte del torto.