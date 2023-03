Il rapper milanese protagonista di un paio di chiamate in diretta con Mara Venier: non tutto però è filato liscio

Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, è tornato nel salotto di Domenica In dopo il Festival di Sanremo che lo ha visto tra i protagonisti con ‘Cenere’. Dopo aver conversato con Mara Venier, assieme alla conduttrice ha azzardato un paio di chiamate in diretta, una alla madre e una alla nonna. Non tutto è andato per il verso giusto. Inizialmente l’artista, su spinta della padrona di casa, avrebbe dovuto contattare direttamente la nonna, un poco adirata con lui in quanto si fa vedere poco e le fa visite solo di rado. Peccato che non aveva in rubrica il numero della parente. Così ha contattato la madre, per farsi passare il contatto. La donna non è stata un granché disponibile.

“Ciao ma, devo chiamare nonna, passami il numero”, ha chiesto il cantante alla madre. “Vogliamo parlare con nonna”, l’eco di Mara Venier. La donna ha replicato con un conciso: “Questo è un po’ complicato”. “Ti ho detto che era arrabbiata nera”, la chiosa di Lazza, rivolgendosi alla conduttrice. “Sì (che sono arrabbiata, ndr), perché il nipote si perde sempre il numero”, la risposta, sempre tranchant, della mamma del rapper che poi ha riattaccato, senza salutare nessuno. Che gelo! Però, ha fatto pervenire il numero di nonna al figlio.

“Mia nonna è arrabbiata nera perché non vado a trovarla. Sta al portone di fianco ai miei, ma non sto passando”, ha ribadito il musicista prima di chiamare la parente che ha avuto toni più concilianti della madre. “Nonna, stai guardando la tv? Ti volevo chiedere scusa in diretta nazionale perché sono un pessimo nipote”, l’ammissione tra il serio e il faceto del musicista.

“Lo so”, la risposta della nonna tra le risate del pubblico. “Scusami, ti voglio bene, giuro che passo da casa”, ha concluso Lazza prima di cantare ‘Cenere’, il brano con cui si è classificato al secondo posto a Sanremo 2023 e con cui è in testa alle classifiche di vendita.

Nel corso della chiacchierata con Mara Venier ha inoltre sottolineato che l’esperienza al Festival 2023 è stata assai proficua ed entusiasmante. Durante la kermesse, ha spiegato sempre il cantante, è pure riuscito a stringere legami con artisti con cui fino ad ora non aveva avuto occasione di confrontarsi.

Clementino a Domenica In

Dopo l’ospitata di Lazza, in studio a Domenica In è sbarcato Clementino. Nel corso dell’intervista, Mara Venier ha rivelato che a The Voice Gigi D’Alessio ha voluto fortemente il collega campano in giuria. Secondo la versione della conduttrice veneta, sarebbe stato il musicista neomelodico a caldeggiare con veemenza l’arruolamento di ‘Cleme’.