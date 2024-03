Laurenti a L’Isola dei Famosi, cosa si sa sul “colpaccio degli autori”

Spunta una nuova indiscrezione che riguarda il cast de L’Isola dei Famosi 2024. Esce fuori il nome di Luca Laurenti, su cui gli autori avrebbero messo gli occhi in questi giorni. Sulla scelta dei concorrenti che approderanno in Honduras la produzione del reality show sarebbe ancora in alto mare. E in queste ore si parla, appunto, della possibilità di vedere il fidato compagno di lavoro di Paolo Bonolis nel cast. Ma esiste davvero questa possibilità?

A lanciare lo scoop è stato Gabriele Parpiglia durante una diretta delle scorse ore su RTL 102.5, secondo quanto riporta Biccy. Un colpaccio quello che gli autori del reality show starebbero tentando di fare. In effetti, sarebbe una grande sorpresa per i telespettatori ritrovare un volto come Laurenti in Honduras. Si tratta, infatti, di uno dei nomi più importanti delle reti Mediaset, che ha fatto la storia con Bonolis con i programmi di intrattenimento su Canale 5.

E mentre viene svelato che la copertina di Tv Sorrisi & Canzoni con il cast de L’Isola dei Famosi 2024 non ci sarà, ecco che Parpirglia rivela:

“Il colpaccio che L’Isola dei Famosi sta tentando di avere è Luca Laurenti. Ma se devo scommettere 50 euro, non ci andrà”

Ciò che esce fuori, al momento, è che Laurenti non accetterà questa sfida. Pertanto, pare che vedere Luca in Honduras sia, al momento, solo un sogno degli autori. Difficile, infatti, immaginare il braccio destro di Bonolis all’interno di questo reality show. Nel frattempo, nelle scorse ore è stata scattata la copertina de L’Isola con Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

La prima il pubblico la ritrova, questa volta, nelle vesti di conduttrice. Invece, l’ex opinionista del GF e il giornalista del TG5 svolgeranno il ruolo di opinionisti nello studio di Canale 5. Il cast non è ancora stato completato, ma ci sarebbero delle conferme su alcuni nomi: Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Marina Suma e Joe Bastianich.

Sempre, secondo quanto riportato da Parpiglia, Lorenzo Nobilio avrebbe superato tutti i provini legati al reality show, la cui nuova edizione inizierà l’8 aprile 2024. Pare, però, che il partecipante del reality show ispirato a Squid Game sia ora in ballo per un altro reality di Netflix. Dunque, non sarebbe attualmente un futuro naufrago.

Direttamente in Honduras non ci sarà questa volta Alvin. Insieme a Ilary Blasi, questo è un nome che non è stato inserito nel progetto della nuova edizione. Infatti, a ricoprire il ruolo di inviata speciale in Honduras sarà Elenoire Casalegno.

Sebbene manchi pochissimo alla prima puntata, ci sarebbero ancora problemi legati alla scelta del cast. Non resta che attendere per scoprire chi saranno i nuovi naufraghi. Nel frattempo, tutto fa pensare che Laurenti non ci sarà, nonostante gli autori stiano tentando questo colpaccio.