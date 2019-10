Laura Torrisi inedita: la reazione rabbiosa con un fan di vecchia data

Laura Torrisi sveste il sorriso dolce e indossa l’elmetto. La reazione rabbiosa a un commento di un suo fan di vecchia data: il lungo post

Si è da poco conclusa l’avventura di Laura Torrisi ad Amici Celebrities. La sua eliminazione durante la semifinale del talent ha causato più di qualche polemica. Tuttavia l’attrice ha sempre preferito stemperare i toni. Nessun problema, è stata comunque una grande avventura: questa la sua filosofia. Una filosofia di ‘pace’, non in cerca di battibecchi utili al gossip. E finché si tratta di un gioco ok, si fa un sorriso e si tira dritti. Tutt’altro discorso quando le toccano sua figlia, Martina, il frutto d’amore avuto da Leonardo Pieraccioni. E infatti su Instagram Laura ha mostrato ben altra tempra, rispondendo duramente a un hater di vecchia data. Via il sorriso dolce, meglio indossare l’elmetto con talune persone che si azzardano a toccare ciò che non devono…

La Torrisi che non ti aspetti

Nelle scorse ore Laura ha postato su Instagram una tenera foto con la figlia, che l’ha aiutata ai fornelli a cucinare una prelibata cenetta. Pioggia di like per l’istantanea e cascata di commenti entusiasti. Tranne uno che ha fatto perdere la pazienza alla Torrisi. “Sembrate Madre e Figlia…” le parole scritte da un fan che hanno indispettito l’attrice. Di per sé nulla di tanto grave da provocare una reazione dura. Ma a quanto pare, leggendo la risposta di Laura, l’utente sarebbe un piantagrane di vecchia data. “Sei talmente acido (ormai i tuoi commenti si commentano da soli), talmente bastian contrario (povera stella chissà che ti è capitato nella vita!), così accecato dalla cattiveria, da non renderti nemmeno conto dell’esistenza delle app che fanno l’effetto cartone animato!”, scrive. Ma non è finita qui…

Laura e il fan che la tormenta: “Sono anni che scrivi commenti senza senso”

“Ripigliati! Sei pesante!”, prosegue con foga Laura, “Sono anni che scrivi commenti senza senso, che racconti storielle su te stesso e su di me, piene di pregiudizi! Il giorno in cui capirai che ciò che vedi negli altri non è altro che un riflesso di te stesso, sarà ormai troppo tardi per svegliarti! Buona vita!” Nulla da aggiungere.