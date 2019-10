Laura Torrisi, Amici: dopo l’eliminazione contestata, l’appello pubblico

Laura Torrisi, Amici Celebrities: dopo l’eliminazione contestata, l’appello pubblico

Siamo quasi ai titoli di coda per Amici Celebrities e le polemiche non hanno risparmiato la semifinale. L’inaspettata eliminazione di Laura Torrisi ha colto di sorpresa tutti, dal pubblico agli altri partecipanti in gara. Commozione e lacrime per la bella attrice, consolata da una standing ovation che non l’ha lasciata indifferente come rivela in un lungo post di Instagram, scritto dopo la sofferta esclusione dal programma.

Laura Torrisi: “La musica come l’arte in genere, deve unire e non dividere”

“Per me è stata un’esperienza, quindi vi prego di non arrabbiarvi né di scrivere cose offensive nei confronti di nessuno. La musica come l’arte in genere deve unire e non dividere. Sono orgogliosa del mio percorso e lo dico seriamente” scrive la Torrisi su Instagram, cercando di smorzare la polemica che si è creata dopo l’eliminazione. Un polverone alimentato dai bei commenti social che il pubblico ha riservato all’attrice, mostrandosi solidale con lei e meno con le parole della Vanoni. “Grazie di tutto il vostro affetto, non smetterò mai di coltivare questa mia passione e sappiate che stasera nel vedervi TUTTI IN PIEDI lì sugli spalti, avete reso felice quella bambina che 30 anni fa, correva cantando come una matta per casa” – continua – “che ancora lo fa e non smetterà mai di farlo“. Una chiosa finale molto significativa, a voler sottolineare che una passione non può essere fermata da nessun giudizio negativo.

Laura Torrisi e il retroscena sulla partecipazione ad Amici

“Ci ho messo un po’ a decidermi prima di partecipare ad Amici Celebrities” svela la dolce Laura che, nel corso delle puntate, non ha mai nascosto la sua profonda emotività, oltre ad uno spiccato talento canoro. Un percorso intenso e coraggioso, capace di farle esternare emozioni nuove, le stesse che le auguriamo di provare ancora e ancora nella sua carriera cinematografica!