Laura Torrisi presenta il nuovo fidanzato Giacomo Bolognini, i retroscena sull’uomo che ha stregato l’attrice

Laura Torrisi ha un nuovo fidanzato. Lo ha annunciato lei stessa, pubblicando su Instagram un carosello romantico di una breve vacanza trascorsa in montagna, a Sesto, in Alto Adige, con Giacomo Bolognini. Gli scatti non hanno lasciato spazio a dubbi sulla natura del legame che unisce l’attrice 46enne e il private banker per Banca Mediolanum. In particolare, Bolognini lavora nell’area di Prato, dove si è costruito una solida carriera nella consulenza patrimoniale.

Laura Torrisi si è fidanzata con Giacomo Bolognini: chi è

Bolognini ha origini toscane, è un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e, a giudicare da quanto pubblica sui social, è piuttosto riservato e non in cerca di riflettori. Ha circa 50 anni e nel 2017 è stato premiato come “Best Performer dell’anno” dal gruppo bancario per cui lavora. Esperto di finanza, è convinto che un’ottima educazione finanziaria sia uno dei fattori più importanti nella vita di una persona. Non tanto per arricchirsi, quanto piuttosto per avere strumenti per gestire i propri beni nel modo corretto. Infatti Bolognini crede che sia fondamentale insegnare i rudimenti della materia anche ai piccoli.

Oltre a dedicarsi con passione alla sua professione, Bolognini ama viaggiare ed è uno sportivo molto attento all’alimentazione. In particolare è un grande appassionato di tennis e calcio. La sua squadra del cuore è la Fiorentina. Prima di conoscere Laura Torrisi, è stato sposato. Con l’ex moglie ha avuto una figlia, che ha pochi anni meno di Martina, la quindicenne nata dalla relazione tra l’attrice e Leonardo Pieraccioni.

Non si sa precisamente quando il consulente finanziario ha iniziato a frequentare Torrisi, anche lei da sempre molto attenta alla sua privacy. Quel che è certo è che la love story è ben avviata e che i due sono molto affiatati.

I precedenti amori di Laura Torrisi: da Leonardo Pieraccioni a Luca Betti

Torrisi è finita al centro del gossip per anni per la relazione avuta con Leonardo Pieraccioni, al quale è rimasta legata dal 2007 al 2014. I due, dopo la separazione, hanno mantenuto buoni rapporti. Nel 2017 l’attrice catanese è tornata sulle copertine della cronaca rosa, dopo aver ufficializzato la love story con Luca Betti, ex pilota di rally. Un amore durato circa un anno e poi evaporato nel silenzio. Non sono state rese note dai diretti interessati le cause della rottura.

La battaglia contro l’endometriosi

Laura Torrisi, in diverse occasioni in passato, ha riferito di combattere contro l’endometriosi. Della malattia cronica aveva parlato anche in un’ospitata a Verissimo nel 2021, presentando in anteprima il libro “P.S. Scrivimi sempre”, in cui ripercorre il calvario che ha dovuto affrontare dopo la diagnosi avvenuta nel 2009.

“È una malattia cronica davvero invalidante, sia psicologicamente che fisicamente. Quando ero sul set della fiction L’onore e il rispetto prendevo fino a sette antidolorifici al giorno. Facevo fatica ad arrivare a fine giornata”, aveva confidato l’attrice siciliana, la quale si è anche sottoposta ad alcune operazioni: “Entrare e uscire dalla sala operatoria è destabilizzante. Sono stata aperta e chiusa così tante volte che ora non posso più subire così tante operazioni”.

E ancora:”È stata dura perché quando me l’hanno diagnosticata era già in uno stadio avanzato. Ho vissuto dei momenti brutti, anche se non mi sono ammalata di depressione. Non sapevo se avrei potuto avere dei figli e questa cosa mi ha atterrito più di tutto. Poi, è arrivata mia figlia Martina e ho trovato le energie per affrontare il resto. Nei momenti più bui ho chiesto un aiuto psicologico perché, per quanto la famiglia e gli amici possano provare a capire, solo chi ha provato un dolore del genere può comprenderlo fino in fondo”.