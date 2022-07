“Laura Torrisi è tornata insieme all’ex fidanzato”

By

Armonia e serenità nella vita privata dell’attrice, ex concorrente del Grande Fratello ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni

Estate d’amore per Laura Torrisi. Di recente l’attrice, ex concorrente del Grande Fratello, si è mostrata su Instagram – dove è seguita da oltre un milione di follower – più raggiante che mai. Fasciata da sensuali bikini la 42enne è apparsa in ottima forma. A quanto pare gran parte del merito va ad un sentimento ritrovato…

Stando a quanto si legge sull’ultimo numero del settimanale Di Più, infatti, Laura Torrisi sarebbe tornata tra le braccia dell’ex fidanzato, il pilota Luca Betti. I due sarebbero riusciti a ritrovarsi dopo un lungo periodo di crisi. E pare che proprio lo sportivo abbia accompagnato Laura nella sua ultima vacanza al mare.

Ad oggi però i due non sono ancora usciti allo scoperto anche se, va detto, la relazione tra Laura Torrisi e Luca Betti è sempre stata vissuta nel massimo riserbo. Entrambi sono molto riservati e tengono alla propria privacy. Secondo i gossip di qualche tempo fa il carattere un po’ burbero del pilota avrebbe creato delle incomprensioni con la sua dolce metà.

Incomprensioni che sarebbero state risolte: Luca Betti e Laura Torrisi si frequenterebbero ormai dal 2017. Tra alti e bassi un legame importante, serio, che va avanti nonostante tutto. il primo legame davvero importante per l’attrice dopo quello più famoso con Leonardo Pieraccioni, dal quale la Torrisi ha avuto dodici anni fa la piccola Martina.

Anche Leonardo Pieraccioni è fidanzato

Come Laura Torrisi pure Leonardo Pieraccioni ha voltato pagina in amore. Da qualche tempo è felice accanto a Teresa Magni. I due si frequentano da circa tre anni e mezzo, più volte sono stati beccati dai fotografi ma solo ora hanno deciso di mostrarsi insieme sui social network. Il regista e attore toscano ha inoltre parlato pubblicamente della sua compagna in un’intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo.

L’artista e la sua Teresa, che non fa parte del mondo dello spettacolo, sono più innamorati che mai. Al momento però non convivono: Pieraccioni e la Magni, anche lei madre di una bambina nata da un precedente rapporto, preferiscono preservare i propri spazi e la propria indipendenza.