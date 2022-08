Laura Torrisi, paura nelle ultime ore: il maltempo colpisce casa sua

Momenti di tensione per Laura Torrisi nelle scorse ore, come è accaduto a molte altre persone in Toscana. Strade allegate, gravi danni nelle case e altri serie complicazioni in questi giorni nella regione italiana colpita dal maltempo. La bufera di pioggia e vento sta devastando varie città, causando anche delle vittime, non solo nella regione toscana. La nota attrice catanese ha condiviso sul suo ufficiale profilo Instagram i danni che il maltempo ha generato a casa sua. La Torrisi fa sapere al pubblico che la segue che, come altre abitazioni, anche la sua purtroppo è stata colpita dalla tempesta.

Solo qualche giorno fa, Federica Panicucci in vacanza parlava di una disavventura vissuta a causa del maltempo. Le immagini condivise da Laura Torrisi sul maltempo in Toscana fanno preoccupare. Ha mostrato sui social i rami degli alberi del suo giardino che sono caduti nelle scorse ore. Una tempesta paurosa si è abbattuta su Firenze ieri, 18 agosto, causando assenza di elettricità e acqua potabile nelle abitazioni, come ha fatto notare la Torrisi. Fortunatamente oggi l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni può rassicurare il pubblico che la segue.

L’attrice ha assicurato che sta bene e ha ringraziato tutti per i messaggi che sta ricevendo, attraverso le Stories di Instagram. Non solo, ha condiviso la cena a lume di candela di ieri sera, che ha dovuto organizzare per via della mancanza di elettricità. Ha poi pubblicato una foto attraverso la quale ha rivelato di poter ricaricare il suo cellulare solo all’interno della sua auto.

“Grazie dei messaggi, stiamo bene. Senza acqua nè corrente da 24 ore ma almeno il tempo sembra darci tregua (per ora). Siamo ancora in allerta gialla. Attendiamo la protezione civile e gruppo elettrogeno in attesa del ripristino delle utenze. nel frattempo ripuliamo dai danni e dentro e fuori casa. Be positive sempre e comunque”

Laura Torrisi ha comunque cercato di ironizzare su quanto sta accadendo, cercando di sorridere nonostante tutto. In particolare, ha pubblicato sulle Stories di Instagram un video che ritrae piatti, posate e bicchieri all’aria aperta sotto la pioggia: “Lavastoviglie di ultima generazione, per info e brevetto contattatemi”.

Sul suo profilo, l’attrice parla anche di una “tempesta di fulmini” avvenuta in due giorni. La seconda li ha messi “ko”, in quanto ha provocato l’assenza di corrente e acqua. Sicuramente nelle prossime ore, darà ulteriori aggiornamenti sulla situazione, sperando che il maltempo si calmi. L’allerta gialla in Toscana è prevista, per ora, fino alle 20 di stasera.