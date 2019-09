Laura Torrisi, retroscena incontro con Maria De Filippi: “Non è umana”

Laura Torrisi, il retroscena sul primo incontro con Maria De Filippi: “Non riuscivo a guardala negli occhi. Non è umana”

Laura Torrisi, dopo parecchi dubbi e incertezze, ha accettato di partecipare ad Amici Celebrities. Non che mancasse la voglia: a frenarla era il timore di esibirsi in pubblico. Una paura che l’ex di Leonardo Pieraccioni nutre da sempre. “Sin dai tempi della chiamata di Maria è stato tutto in salita“, spiega Laura a Chi magazine. Poi però è riuscita a vincere tutti i tentennamenti e le timidezze. Dunque eccola nel nuovo talent show dei vip in onda su Canale 5. Fondamentale, per il suo approdo in trasmissione, è stata la doppia fiducia che le è stata trasmessa da sua figlia Martina e da Maria De Filippi. A proposito di Queen Mary, la Torrisi ha parlato, in termini positivi, di una donna “Cyborg“.

Maria De Filippi? “Riesce a pensare a mille cose in pochi secondi”

A Chi magazine Laura ha raccontato il retroscena che l’ha portata ad Amici Celebrities e il primo incontro avuto con Maria De Filippi. “Emozionante. Non riuscivo a guardarla negli occhi. La stimo da sempre e ora ancor di più, non è umana! È un cyborg (sorride, ndr). Riesce a pensare a mille cose in pochi secondi”. Dopo aver incontrato la moglie di Costanzo e dopo aver avuto il sostegno della figlia Martina, l’attrice ha tolto i freni ed ha accettato l’avventura nel talent.

L’amicizia con Chiara Giordano e la suggestione del Festival di Sanremo: Laura Torrisi in confidenza

Durante la prima puntata di Amici Celebrities è avvenuta l’eliminazione di Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova. Con lei Laura ha legato parecchio: “Purtroppo è uscita. Spero nel ripescaggio, perché ha una passione vera per il ballo. Bisogna legarla per farla stare ferma.” Infine, lascia intendere che le porte per Sanremo, il palco più celebre della musica italiana, non sono del tutto chiuse. “Mio nonno avrebbe voluto tanto vedermi su quel palco. Chissà, magari un giorno riuscirò a esaudire anche questo desiderio. Adesso mi concentro su questo”, ha concluso.