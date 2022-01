Laura Torrisi, grave lutto e amarissimo sfogo: “Nessuno merita di morire cosi”

Grave lutto per Laura Torrisi. L’attrice ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha perso la sua amata nonna. A rendere nota la notizia della scomparsa è stata la stessa 42enne catanese che si è anche sfogata poiché l’anziana non ha potuto avere accanto gli affetti più stretti nel momento della dipartita a causa delle disposizioni anti Covid emanate dal governo.

L’interprete ha infatti sottolineato di trovare ingiusto che i familiari più stretti delle vittime non possano accompagnare i parenti nel trapasso. L’ultima volta che la Torrisi ha visto la nonna è stato un mese fa, quando andò a trovarla a Catania in occasione della presentazione del suo libro Ps Scrivimi Sempre.

“L’ultima mia radice se n’è andata”. Esordisce così su Instagram Laura Torrisi ricordando che soltanto una trentina di giorni fa aveva incontrato l’adorata nonna: “Se avessi saputo che quella di un mese fa sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte” . Spazio poi allo sfogo relativo al fatto che la donna anziana se ne è andata sola, senza poter contare sul supporto dei parenti a lei più vicini.

“Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci”, ha riflettuto la Torrisi il cui ragionamento si è poi fatto ancor più amaro: “E trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid (non aveva il Covid), i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio”. E ancora: “Nessuno merita di morire da solo. Nessuno”.

Infine la dedica al miele: “Ti voglio bene nonna. Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. (Anche per me)”.

Laura Torrisi, lutto: i messaggi di sostegno di fan e vip

Immediatamente sotto al post si sono palesati centinaia di followers, che hanno scritto parole di sostegno per l’ex di Pieraccioni. Diversi anche i colleghi del mondo dello spettacolo che hanno voluto esprimere parole di vicinanza. Monica Leofreddi, Costanza Caracciolo, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sono state tra le prime a esprimere solidarietà.

Sotto al post della Torrisi è intervenuta anche Sandra Milo, con un lungo commento: “Lo so che certe regole sembrano disumane e dure da accettare ma sono certa che il fatto di averla pensata intensamente le sia giunto anche a distanza, che il vostro amore abbia abbattuto le distanze fisiche, che abbia sentito che in qualche modo eravate ugualmente con lei e che lei ora sia serena e libera da ogni sofferenza, che vegli su di voi. Un abbraccio grande grande”.

Laura Torrisi e la convivenza non facile con l’endometriosi

Lo scorso 9 ottobre, l’attrice è stata ospite a Verissimo, in occasione dell’uscita del suo libro PS Scrivimi sempre, in cui ha parlato della malattia che ha affrontato. Nel 2009 Laura ha scoperto di soffrire di endometriosi. Da lì è cominciato un calvario che l’ha portata più volte a finire sotto i ferri. Le è successo anche nel 2021. L’interprete di origini siciliane ha quindi sottolineato che entrare e uscire dalle sale operatorie così tante volte è una situazione destabilizzante e per nulla facile da gestire.