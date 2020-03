Laura Torrisi furiosa coi fan. Il covid-19 fa ruggire anche la mite attrice

Laura Torrisi furiosa coi fan. Volano gli stracci con gli haters: ‘Col..ni”. Il covid-19 fa ruggire anche la mite attrice

Anche la dolce Laura Torrisi perde le staffe. A far infuriare l’attrice, ex di Leonardo Pieraccioni – che di recente è stata protagonista nel programma di Canale 5 Amici Celebrities – , l’intervento di alcuni haters sotto all’ultimo post Instagram da lei pubblicato. La Torrisi si è lasciata andare a una riflessione sull’emergenza dettata dal coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Qualcuno però ha storto il naso. In particolare ha ringhiato sulla foto da lei veicolata, insinuando che i vip, anche in questo momento drammatico, si attorniano di fotografi tra le mura di casa. Naturalmente la sferzata non ha alcun fondamento, da qui la rabbia di Laura.

La riflessione di Laura Torrisi: “Sono i giorni dello smarrimento. Silenzio e confusione”

“Sono i giorni dello smarrimento. Silenzio e confusione. Ma continuo a pensare che la confusione sia buona… E che sia un ottimo posto per imparare e creare qualcosa di nuovo.” Queste le parole della Torrisi, incorniciate da una foto in cui pensierosa getta uno sguardo fuori dalla finestra. Immediata la cascata di commenti dei fan sotto al post. Qualcuno, come sopra detto, non ha ben visto l’iniziativa dell’attrice. E via alle critiche gratuite. Critiche che Laura non ha lasciato passare e su cui si è scagliata con vigore.

L’ex di Leonardo Pieraccioni mostra gli artigli e zittisce gli odiatori de web: “I cogl…ni li avete rotti voi con la vostra rabbia e i vostri giudizi”

“Le foto sono vecchie e i cogl…ni li avete rotti voi con la vostra rabbia e i vostri giudizi”, ha tuonato l’ex di Leonardo Pieraccioni. “Se non potete essere d’aiuto, abbiate almeno la decenza di stare in silenzio”, ha concluso l’attrice, senza usare mezzi termini. Dopotutto, quando ci vuole, ci vuole!