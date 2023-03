laura pausini svela con quanti uomini ha fatto l'amore

Inedita rivelazione di Laura Pausini. Ospite del programma tv spagnolo El Horminguero, la cantante italiana più famosa all’estero ha svelato con quanti uomini ha fatto l’amore nella sua vita. L’artista è stata invitata dal conduttore Pablo Matos per presentare il suo ultimo lavoro discografico e non si è tirata indietro davanti alle domande scomode.

48 anni, di cui 30 di carriera, Laura Pausini ha dichiarato di aver fatto sesso solo con tre persone fino ad oggi. Tutti suoi fidanzati. L’interprete di Solarolo ha ammesso di non essere il tipo di donna da avventura di una notte. La confessione è arrivata dopo una domanda a luci rosse: ha mai usato preservativi rimasti in borsa dopo aver chiuso una precedente relazione?

Laura Pausini ha così risposto:

“Non lo so, nella mia vita ho fatto l’amore solo con tre persone. Non l’ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno. Ho sempre voluto mettere su famiglia. Non ho mai avuto avventure di una notte”

Attuale compagno ed ex fidanzati di Laura Pausini

Laura Pausini ha avuto nella sua vita tre storie importanti, tutte molto lunghe. Dal 1993 al 2001 è stata legata al suo produttore e agente Alfredo Cerruti. Dal 2002 al 2004 ha amato l’altro ex agente Gabriele Parisi. Nel 2005 è iniziato il rapporto che ha dato una svolta alla sua vita: da quasi venti anni è felice e serena accanto al chitarrista Paolo Carta.

La coppia ha avuto una bambina, Paola, nel 2013. Il nome della piccola è l’unione dei nomi dei genitori Pao, come Paolo, e La come Laura. La Pausini e Paolo Carta non si sono ancora sposati anche se il matrimonio sembra essere nei piani futuri dei due. Il musicista ha un divorzio alle spalle e tre figli – Jader, Jacopo e Joseph – nati dall’ex moglie Rebecca Galli.

La scintilla tra Laura Pausini e Paolo Carta è scoccata durante un concerto a Parigi: per un lungo periodo i due hanno mantenuto solo ed esclusivamente un rapporto professionale. In una vecchia intervista la Pausini ha affermato di sentirsi più donna, più sensuale, da quando ha conosciuto Carta.

Paolo è stato il primo a farla sentire davvero affascinante. A lui Laura Pausini ha dedicato la canzone Casomai, che ripercorre la loro intensa storia d’amore. La cantautrice ha inoltre confessato che con il compagno è sempre filato tutto liscio, non ci sono mai stati alti e bassi, crisi o incomprensioni.