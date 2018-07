Laura Pausini gelosa del compagno Paolo: “Controllo il suo cellulare tutti i giorni”

La musica e l’amore sembrano essere due costanti fondamentali nella vita di Laura Pausini. La storia con il compagno Paolo sembra procedere oggi a gonfie vele, anche se questo la porta a dover fare i conti spesso con la propria gelosia. In un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, infatti, la Pausini ha confessato di essere una donna molto gelosa del suo uomo. Se ha mai controllato il telefono del suo compagno? “Tutti i giorni” ha risposto lei quando le è stata fatta questa domanda “Conosco il codice e anche lui conosce il mio e sicuramente mi controlla, anche se dice di no”.

Laura Pausini confessa: “Ho avuto dei problemi con una tipa che conosceva Paolo… gli scriveva sempre”

Quando a Laura Pausini è stato chiesto di parlare del modo in cui gestisce questa sua gelosia lei, per essere forse più esplicativa, ha preferito raccontare un aneddoto (risalente agli inizi della sua storia con Paolo). “C’era una tipa che conosceva Paolo che era un po’ troppo esplicita” ha rivelato la Pausini “Gli scriveva sempre. Allora io rispondevo: ‘Ciao, come stai? Sono Laura. Come sai sono io che sto con lui’. E a un certo punto ha smesso”. Sul papà di sua figlia, poi, la cantante ha aggiunto: “Anche se mi fido, credo che sia sempre meglio controllare”.

Laura Pausini e Paolo Carta: ecco come gestiscono l’educazione della figlia Paola

Uno degli argomenti che Laura Pausini e il compagno Paolo Carta sembrano avere più a cuore, come è ovvio che sia, è l’educazione della figlia Paola. “È uno degli argomenti su cui io e Paolo ci confrontiamo di più” ha dichiarato la cantante “Lei si è adattata subito al nostro stile di vita […] Oggi viviamo sei mesi a Miami e sei mesi a Roma. Cerco soprattutto di fare in modo che Paola frequenti bambini perché non voglio che stia solo con persone adulte”.