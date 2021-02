Laura Pausini nel mondo: un trionfo, nuova candidatura ai Golden Globes

Con la canzone Io Sì (Seen) Laura Pausini è candidata a Golden Globes 2021. Si tratta della 78esima edizione del prestigioso premio americano assegnato ai migliori film e programmi televisivi della stagione. La cerimonia della premiazione è fissata al prossimo 28 febbraio a Los Angeles.

Il brano di Laura Pausini che si è conquistato una preziosa nomination fa parte della colonna sonora del film Netflix La vita davanti a sé con protagonista Sophia Loren. Il pezzo è stato scritto da Diane Warren con la collaborazione di Niccolò Agliardi.

Io Sì (Seen) è candidato nella categoria migliori canzone originale. Nella stessa categoria competono: Fight for you (Judas and The Black Messiah), Hear my voice (Il processo di Chicago 7), Speak Now (One Night in Miami), Tigress&Tweed (The United States vs. Billie Holliday).

Il brano Io Sì (Seen) ha già ottenuto un altro importante riconoscimento: ha vinto l’Hollywood Music. In tutta la sua lunga carriera Laura Pausini può inoltre vantare un Grammy Award e quattro Latin Grammy Awards. Non a caso la 46enne è definita da tempo la cantante italiana più famosa e apprezzata nel mondo.

Laura Pausini ha commentato questo recente traguardo, ovvero la nomination ai Golden Globes, con grande emozione e felicità. Una vera scossa al cuore, per usare le parole di Laura. La Pausini ha inoltre rimarcato di aver provato subito una connessione con il brano scritto dalla Warren.

La compagna di Paolo Carta è orgogliosa di poter ancora una volta rappresentare l’Italia nel mondo. Laura si è poi detta felice di aver collaborato ad un film così prestigioso come La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti, figlio di Sophia Loren.

A proposito dell’attrice napoletana: contrariamente ad ogni aspettativa l’86enne non ha ricevuto alcuna nomination ai Golden Globes. La star è praticamente rimasta a bocca asciutta nonostante la magistrale interpretazione nella pellicola diretta dal figlio avuto dal marito defunto Carlo Ponti.

La cerimonia dei Golden Globes 2021 sarà presentata dalle attrici e produttrici Tina Fey e Amy Poehler e sarà trasmessa sul canale americano NBC il prossimo 28 febbraio 2021.