Laura Pausini e il matrimonio con Paolo Carta: le ultime dichiarazioni

Quando si sposa Laura Pausini? La cantante torna a parlare del matrimonio con Paolo Carta

Sono in tanti ad aspettare, da tempo, il matrimonio tra Laura Pausini e Paolo Carta. La cantante e il chitarrista stanno ormai insieme da 12 anni e hanno una figlia, la piccola Paola che ha 5 anni. Quando diventeranno marito e moglie? A quanto pare non nell’immediato e le ultime dichiarazioni dell’artista parlano chiaro. “Fino a qualche anno fa non volevo sposarmi perché le coppie gay non avevano lo stesso diritto. Ora credo nelle strade alternative e in tutto ciò che è inaspettato e sorprendente”, ha fatto sapere Laura al settimanale Intimità. Cosa intende la Pausini con inaspettato e sorprendente? Forse le nozze avverranno all’improvviso, senza troppi annunci e clamori? Chissà… di sicuro la storia tra Laura e Paolo è più forte che mai. L’artista e il suo compagno sono uniti dal lavoro e dalla famiglia e il loro rapporto non ha mai vissuto crisi o momenti di stallo.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Laura e Paolo

“Mi sono sempre fatta travolgere dall’amore, vivendolo appieno. Devo dire però che le follie più grandi le ho fatte per amore di Paolo…“, ha ammesso Laura Pausini. Innegabile, dunque, che Carta sia il grande amore dell’interprete de La solitudine e tanti altri successi della musica italiana. Del resto, grazie al musicista la Pausini ha realizzato il sogno di diventare madre. “Il senso della mia vita è quello di ogni mamma: la mia piccola Paola. Ho desiderato fortemente diventare mamma e ci sono riuscita. Penso sempre che Paola in qualche modo abbia saputo cogliere il momento giusto per arrivare nella mia vita. È stato un arrivo davvero magico”, ha sottolineato la popstar.

Chi è Paolo Carta: vita privata e carriera del chitarrista

Paola Carta ha 54 anni (Laura Pausini invece 44) ed è un chitarrista e produttore musicale. Prima di incontrare la sua compagna nel 2005, ha lavorato per altri artisti famosi, sia italiani sia internazionali. Qualche nome? Riccardo Cocciante, Adriano Celentano, Gianna Morandi, Max Pezzali, Eros Ramazzotti, Whitney Houston. In passato è stato sposato con Rebecca – una donna estranea al mondo dello spettacolo – dalla quale ha avuto tre figli maschi: Jader, Jacopo e Joseph.