Laura Pausini, foto “taroccata” con Kimi Antonelli: spunta l’originale, Selvaggia Lucarelli la spernacchia

Laura Pausini domenica 6 settembre si è recata all’Autodromo Nazionale di Monza e ha assistito all’impresa leggendaria di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano alla guida della Mercedes è partito 19esimo e ha trionfato in una gara già mitica. Dopo l’impresa, la cantante è andata a trovare il fuoriclasse bolognese nel suo box, insieme a Jannik Sinner e a Marco Bezzecchi. I quattro si sono scattati una foto che l’artista di Solarolo ha prontamente diffuso sui social. Il medesimo scatto è stato pubblicato anche da qualcun altro e ha iniziato a circolare sul web. Il dettaglio curioso è che ci sono due versioni dell’immagine: quella postata da Pausini, in cui la cantante stessa appare con gambe e braccia evidentemente ritoccate, e quella invece originale, che ha appunto svelato che l’artista ha usato palesemente dei filtri. I giornalisti Selvaggia Lucarelli e Giuseppe Candela hanno così punzecchiato la musicista.

Laura Pausini festeggia Kimi Antonelli e ritocca la foto, Selvaggia Lucarelli la stronca

“A proposito di Pausini. La notizia non è che ritocchi una foto. Chi se ne frega, lo sapevamo tutti e lo facciamo tutti (diciamo con mano pesante o leggera, a seconda dei casi). Fa solo ridere che non si sia accorta che giri ovunque quella originale”, ha scritto in una storia Instagram Selvaggia Lucarelli. In effetti la vicenda ha strappato una risata. Forse Pausini non pensava che lo scatto originale, cioè quello non ritoccato, sarebbe stato pubblicato anche da qualcun altro. E invece è andata così.

La critica di Giuseppe Candela

Anche Giuseppe Candela ha commentato quanto accaduto, pubblicando su X le due versioni della foto, per poi criticare la cantante. “Un filtro – ha scritto il giornalista – lo mettiamo tutti, per carità, nulla di male, ma le “star che lanciano messaggi” al posto di abusare di photoshop potrebbero lanciare “un messaggio ai giovani” sull’uso dei social e sulla questione immagine”.

Non è la prima volta che Candela punzecchia l’artista 52enne. Era accaduto anche nel 2024, quando la cantante annunciò l’uscita del singolo Ciao, la cui copertina venne palesemente realizzata con un ampio uso di Photoshop. La firma di Dagospia, allora, si era così pronunciata: “Premesso che ognuno può scegliere come mostrarsi, questa non è la Pausini e lo sappiamo tutti. Ognuno ha le proprie insicurezze, va bene togliersi dei difetti con Photoshop, ma una star di quel calibro dovrebbe evitare queste figure”.

In effetti il punto non è se è giusto o meno usare i filtri e migliorare le foto rispetto alla realtà. Il punto è quel che si predica. Infatti, fa specie che una cantante come Pausini che rivendica il diritto sacrosanto di non cambiare per compiacere gli altri, poi venga beccata a modificare non poco alcune immagini che spedisce sui social.

In tempi non sospetti, diceva: “Un cantante di 50 anni può rimanere lo stesso di sempre, ma a una donna viene chiesto di prendersi cura di sé stessa, di essere camaleontica e cambiare. A volte mi domandano se non ho intenzione di rinnovare, che so, di diventare più sexy. Ma i cambiamenti li farò soltanto se li sentirò davvero miei, non per compiacere come mi vedono gli altri”. Un discorso sull’accettazione di sé stessi che non fa una piega. Fanno una piega invece gli scatti ritoccati pesantemente. Quella è accettazione?