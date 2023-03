Laura Pausini ha sposato Paolo Carta, oggi! La cantante ha detto sì a sorpresa stamattina, il matrimonio si è celebrato martedì 22 marzo 2023. Eppure erano diversi gli indizi che ha lasciato su Instagram nelle scorse ore. Innanzitutto ha postato tra le storie un’immagine in cui si vede un cartello appeso alla porta con su scritto “Non disturbare”. Poi ha postato, stavolta sul feed, un’altra immagine in cui si legge una bellissima promessa di matrimonio.

Nove ore fa, poche ore prima delle nozze quindi, ha pubblicato la sua promessa d’amore a Paolo: “Che ogni tua promessa sia la mia in salute e in malattia c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi”. Nella didascalia solo una data: 22 marzo 2023, quella del matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta. E poi questa mattina, verso le 10, ha pubblicato una foto dopo aver detto sì. Dunque si sono uniti in matrimonio ben presto oggi, e non si può pensare che invece sia accaduto ieri visto che lei stessa ha scritto 22 marzo 2023.

Di foto del matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta ce ne sono diverse in verità in giro sui social. Alcune le ha già postate lei tra le storie. Per esempio una in cui si dirige verso l’altare e davanti a lei c’è la figlia Paola, che a differenza della sposa ha scelto un abito bianco, con gonna un po’ ampia, da damigella. Il vestito da sposa della Pausini è decisamente diverso rispetto ai tanti che si vedono di solito. Un abito lungo bianco, liscio e semplice, con un blazer dello stesso colore. Ha indossato il velo e un paio di guanti; anche i fiori erano bianchi.

Lo sposo Paolo Carta invece è in total black, con t-shirt e non camicia e quindi nessuna cravatta né papillon. Nella foto si tengono per mano, felici di aver finalmente coronato il loro sogno d’amore. La cantate aveva raccontato che il compagno le aveva chiesto di sposarlo già nel 2012, poi hanno scoperto di essere in dolce attesa e hanno preferito aspettare. Hanno rimandato le nozze a quando la figlia sarebbe stata grande e avrebbe potuto portare le fedi. Si sarebbero dovuti sposare nel 2021, ma hanno preferito rimandare a causa del Covid.

Oggi Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati, con rito civile pare: si sono detti sì davanti a una distesa di candele e circondati da fiori. E da oggi portano al dito la loro fede, anche questa davvero molto originale. Né oro giallo, né argento, né oro rosa: le fedi sono nere.