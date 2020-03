Laura Pausini: per colpa del Coronavirus salta il matrimonio dei genitori

Laura Pausini e il messaggio dopo l’emergenza Coronavirus scoppiata in Italia

Anche la vita di Laura Pausini è stata messa in stand by per via del Coronavirus. Dopo aver terminato le registrazioni di La Voz – il The Voice spagnolo dove ricopre il ruolo di Coach – la cantante ha fatto rientro in Italia per trascorrere qualche mese di riposo. Prima, ovviamente, di tornare sul palco con i suoi concerti in giro per il mondo. Nelle ultime ore, a seguito dell’emergenza sanitaria scoppiata nel Bel paese, Laura ha invitato tutti i suoi follower ad assumere atteggiamenti responsabili e a stare a casa per evitare il diffondersi del contagio. Oltre a lanciare l’appello, Laura ha risposto a diversi commenti dei suoi follower e ha ammesso che per colpa di quanto sta accadnendo è saltato il matrimonio dei suoi adorati genitori.

Cosa ha detto Laura Pausini sull’emergenza Coronavirus

“Io non vedo i miei genitori, mia sorella e i miei nipoti da settimane. I miei genitori il 14 marzo si dovevano sposare. Non vedersi è un sacrificio che DEVE essere fatto. E poi in un’epoca come la nostra, dove puoi chiamare e vedere le persone lontano con il cellulare, cerchiamo di essere più forti di tutto”, ha scritto Laura Pausini su Instagram in risposta ad una fan che si lamentava del fatto di non poter vedere il fidanzato con il quale vive una relazione a distanza. La famiglia Pausini doveva festeggiare tra qualche giorno il 50esimo anniversario di matrimonio di Fabrizio e Gianna, che sono convolati a nozze nel 1970. Ma è tutto saltato per l’ultimo decreto che vieta in tutta Italia di svolgere matrimoni e funerali.

Rinviate le nozze d’oro dei genitori di Laura Pausini

“Io sono preoccupata. Sono lontana dalla mia famiglia, che per altro vive in una zona colpita, ma faccio il mio dovere perché così si deve fare. La gente malata deve poter essere curata. Se ci ammaliamo sempre più non sarà possibile curarci. Ecco perché chi sta bene ora deve stare a casa se può. E molti possono. Molti come quelli che escono a farsi un aperitivo o che accompagnano i bambini al centro commerciale o ragazzi che la sera vanno nei pub… non si faà così. Si sta a casa”, ha precisato Laura Pausini sui social network.