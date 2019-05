Laura Freddi sfogo: “Cosa tosta al GF, ma vicenda vecchia e triste”

Laura Freddi, duro sfogo: “La cosa è stata tosta, nella casa del Grande Fratello, ma stupido tirarla fuori ora e in modo superficiale. Mondo malato”

Laura Freddi ringhia, e a ragione, sui social. La showgirl 46 enne è sbucata su Instagram scrivendo un lungo post dai toni molto accesi. A far divampare il suo malcontento sono state delle notizie datate che però qualche testata ha deciso di riportare in voga, quasi lasciando intendere che fossero di stretta attualità. Nella fattispecie qualcuno è tornato a scrivere sulle dichiarazioni che la conduttrice fece tre anni fa all’interno della Casa del Grande Fratello, quando parlò, in modo molto contenuto e senza spettacolarizzazione, dei problemi economici a cui dovette far fronte. Una questione che è stata risollevata nelle scorse ore e che non ha per nulla fatto piacere alla Freddi.

La showgirl si difende: “Vicenda vecchia e triste”

“Come sempre sono costretta a difendermi dalle solite cattiverie che ogni tanto, così, quando non sanno cosa fare e cosa scrivere, tirano fuori”, esordisce la showgirl che spiega poi che darà soltanto una risposta e lascerà perdere i commenti sciocchi che arriveranno. “Questa è una vicenda vecchia e molto triste – prosegue – che riguarda un periodo complicato della mia vita che mi ha visto protagonista di qualcosa di più grande di me. Non entrerò mai nei dettagli. Non ne ho mai voluto parlare perché non amo i vittimismi”. Laura Freddi a questo punto sottolinea come nella vita abbia sempre affrontato i problemi da sola, senza farne un dramma, e come, nel caso specifico a cui fa riferimento, non abbia mai rilasciato interviste.

“Non mi stupisce nulla ormai del nostro mondo malato!”

“Ormai è passato remoto e non capisco perché esca ora come se riguardasse il presente, avendo solo accennato tre anni fa questo problema ad una persona senza farne un dramma”, racconta sempre la showgirl. “Anche se la cosa è stata tosta, nella casa del Grande Fratello, ora mi sembra stupido tirarla fuori in un modo superficiale e con frasi e affermazioni che io non ho mai rilasciato ufficialmente a nessun giornale e nessun sito”. Infine arriva la dura chiosa: “Queste persone che tirano fuori questi titoli dovrebbero vergognarsi e portare rispetto. Non mi stupisce nulla ormai del nostro mondo malato!”