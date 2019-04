Laura Freddi, le lacrime di gioia a La Vita In Diretta: “C’è qualcosa lassù”

La Vita in Diretta: Laura Freddi piange parlando della figlia Ginevra avuta a più di 40 anni

Laura Freddi è stata una delle ospiti della puntata odierna de La Vita In Diretta dove ha raccontato con emozione la gioia della maternità. La Freddi è diventata mamma per la prima volta in tarda età, a 45 anni, quando quasi non ci sperava più. Negli studi del programma pomeridiano di infotainment di Raiuno si commuove davanti alle immagini della figlia che scorrono sul grande schermo e non può fare a meno di versare qualche lacrima. L’ex velina bionda di Striscia la notizia ha rivelato di essere diventata molto più sensibile dopo la maternità e di avere la lacrimuccia facile. Forse perché, come racconta con sincerità e dolcezza, è ancora vivo il lei il ricordo di quell’aborto spontaneo avvenuto durante il matrimonio precedente con l’imprenditore Claudio Casavecchia . Adesso Laura è felicemente innamorata di Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale maschile di beach volley. E proprio con lui il 3 gennaio del 2018 ha avuto la desideratissima Ginevra.

“Hai delle bellissime lacrime di gioia”, commenta Francesca Fialdini davanti alla bellissima Laura Freddi con gli occhi lucidi. “È felicità questa”, risponde l’ospite che poi precisa che non si è voluta mai accanire e che, nel caso, avrebbe preso in considerazione anche la possibilità dell’adozione. Laura Freddi confessa di aver avuto qualche problemino medico e che ad un certo punto non ci sperava più, per questo è convinta che qualcuno dall’alto l’abbia aiutata: “C’è qualcuno lassù”.

Il racconto della maternità di Laura Freddi colpisce anche Francesca Fialdini

Laura Freddi a La Vita in Diretta è stata intervistata da Francesca Fialdini che sulla maternità aveva già detto qualcosa nel programma che conduce. Laura, forse per rispetto dell’intervistatrice dice anche che diventare mamma non può essere la massima ispirazione di tutte le donne, ma per lei è stato proprio così. Diventare mamma per lei è un vero e proprio sogno realizzato. Intanto la Fialdini quando la Freddi le dice di aver scoperto di essere incinta nel giorno del suo compleanno, ammette: “Mi hai fatto venire i brividi!”.