Francesca Fialdini desidera un figlio? Grande imbarazzo per la conduttrice a La Vita in Diretta

Francesca Fialdini vuole un figlio? La conduttrice imbarazzata in diretta: “Non mi inquadrare!”

Francesca Fialdini, durante la puntata de La Vita in Diretta di martedì 26 febbraio, ha dovuto affrontare un argomento che l’ha messa un bel po’ in imbarazzo. Tra gli argomenti trattati in studio, infatti, c’è stato quello della maternità. Nello specifico si è parlato del fatto che in Italia di media le donne mettono alla luce il primo figlio a trentadue anni. Ospiti del programma pomeridiano di Raiuno per esprimere la loro opinione in merito, Franco Oppini e Brigitta Boccoli, che a quarantasei anni diventerà mamma per la seconda volta. La bella Brigitta porta la sua testimonianza e dichiara di aver aspettato fin troppo tempo prima di diventare mamma: “Mi fa piacere venirlo a raccontare per le donne. Le donne spesso aspettano il momento giusto, ma il momento giusto non esiste. […] Quando uno vuole un figlio lo deve fare subito, in quel momento che lo desidera!”. E poi rivolgendosi alla padrona di casa, esclama: “Perché fai quella faccia?”. La Fialdini con un sorriso di circostanza e imbarazzata manda un messaggio alla regista: “Nicoletta non mi inquadrare adesso, eh!”.

La conduttrice Francesca Fialdini vuole diventare mamma? Il commento di Franco Oppini: “È ora che tu abbia figli”

In studio si continua a parlare di figli. Brigitta Boccoli, già mamma del piccolo Manfredi avuto dalla relazione con Stefano None Orfei, prova a spiegare quanto sia bello diventare mamma. Racconta che in realtà lei non desiderava diventarlo, ma che da quando ha avuto il suo primo figlio ha capito che non avrebbe potuto vivere senza bambini e per questa ragione ha deciso di averne un altro. “La maternità (ndr) è una cosa naturale. Siamo noi che ci facciamo veramente troppi pensieri. Se uno lo desidera, lo vuole e c’è armonia in famiglia… va bene!”, afferma la showgirl che sembra quasi voler convincere Francesca Fialdini. “Ti fai troppi pensieri”, commenta a questo punto Franco Oppini verso la conduttrice. E poi domanda: “Hai figli?”. La conduttrice, con tono quasi irritato, risponde: “Ti pare che io abbia figli?”. “È ora!”, replica lui.

Francesca Fialdini e la maternità

Francesca Fialdini, che nella puntata del 25 febbraio de La Vita in Diretta ha intervistato un campione non vedente che l’ha letteralmente conquistata, recentemente ha proprio parlato dell’argomento maternità. Alla rivista Diva e Donna ha dichiarato: “Quando una donna non si sposa o non ha figli, ecco che gran parte del paese la guarda con diffidenza e sospetto. L’amore ben venga ma non deve essere un’imposizione legata all’età. Non capisco le donne che vogliono figli a tutti i costi anche se non arrivano”.