Laura Freddi matrimonio: tra gli invitati l’ex fidanzato Bonolis e la moglie

Laura Freddi sposa il compagno Leonardo, il fisioterapista che due anni fa l’ha resa mamma della piccola Ginevra. Il matrimonio era stato fissato il prossimo ottobre ma la coppia ha scelto di rimandarlo a causa dell’emergenza Coronavirus. La soubrette sogna una cerimonia in grande, con tanti invitati tra parenti e amici. E nella lista non mancheranno degli ospiti speciali: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Proprio così, Laura ha intenzione di invitare il suo ex fidanzato storico e tutta la sua famiglia. Una scelta che può spiazzare qualcuno ma non i diretti interessati, che hanno sempre mantenuto un buon legame. Proprio di recente la Freddi e la moglie di Bonolis hanno smentito una presunta rivalità. Le due si sono mostrate insieme su Instagram e hanno parlato di alcune idee che potrebbero concretizzarsi in futuro. Laura sogna infatti di tornare in televisione dopo il lungo periodo di maternità e chissà che non si crei una collaborazione con Bonolis…

Laura Freddi invita pubblicamente Bonolis e Sonia Bruganelli al suo matrimonio

“A settembre ci siamo ripromessi che ci vedremo tutti quanti insieme, con i nostri figli, per una bella rimpatriata. E poi Sonia è rimasta molto colpita da alcune mie idee lavorative. Le piacerebbe produrre qualcosa per la tv, legato al mondo dei bambini come le ho spiegato io. Tra me e lei è nata una bella amicizia, è davvero una bella persona, una mamma straordinaria”, ha raccontato Laura Freddi al settimanale Di Più. “Sono davvero felice per Paolo, senz’altro un grande amore del mio passato e che ora è un grande amico. Inviterò entrambi al mio matrimonio, sarà una bellissima festa”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Al momento non è stata ancora stabilita una data delle nozze ma sarà indubbiamente entro il 2021.

La storia d’amore tra Laura Freddi e Paolo Bonolis, perché si sono lasciati

Laura Freddi e Paolo Bonolis si sono amati nei primi anni Novanta per circa tre anni. Si sono conosciuti grazie al programma Non è la Rai. È finita perché Laura sognava nozze e figli ma Bonolis non era pronto. Il conduttore Mediaset, infatti, era già reduce da un matrimonio durato 5 anni, dal 1983 al 1988, con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina. La situazione per Bonolis è cambiata molti anni dopo, quando ha conosciuto Sonia Bruganelli. I due sono convolati a nozze nel 2002 e hanno avuto tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Laura Freddi si sposa per la seconda volta dopo la nascita della figlia

Laura Freddi è pronta a sposarsi per la seconda volta. Dal 2006 al 2008 è stata sposata con l’imprenditore Claudio. Da tempo è legata a Leonardo, un fisioterapista conosciuto grazie alla passione per il beach volley. Nel 2018 la coppia ha avuto la piccola Ginevra. I due potranno sposarsi in chiesa visto che il precedente matrimonio di Laura è stato celebrato solo ed esclusivamente con rito civile.