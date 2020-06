Laura Freddi sposa Leonardo e torna in televisione

Grosse novità in arrivo per Laura Freddi. La showgirl 48enne è pronta a sposare il compagno, il fisioterapista Leonardo, e a tornare in televisione. L’ex Velina di Striscia la notizia manca dal piccolo schermo da qualche anno: dopo l’esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016 si è dedicata alla figlia Ginevra, nata nel 2018. Una maternità arrivata dopo tanti momenti bui, compreso un aborto spontaneo che ha mandato a monte il suo primo matrimonio, quello con Claudio, un imprenditore estraneo al mondo dello spettacolo. Oggi Laura è raggiante e a breve convolerà a nozze con Leonardo, con il quale ha superato pure il periodo di clausura forzata da Coronavirus. Il matrimonio era stato fissato al prossimo ottobre ma a causa della pandemia, e dunque per ragioni di sicurezza, è stato rinviato ai primi mesi del 2021, come spiegato dalla Freddi nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo. La conduttrice e il compagno vogliono concedersi una grande festa, per celebrare questo immenso amore che ha cambiato le vite di entrambi. Leonardo è entrato nella vita di Laura quando la Freddi non credeva più nell’amore e nell’idea di una famiglia tutta sua. Ma proprio quando meno te lo aspetti…

Secondo matrimonio per Laura Freddi nel 2021

“Io e Leonardo avevamo programmato le nozze per ottobre, ma abbiamo dovuto rimandare il tutto a data da destinarsi a causa della pandemia. Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto. Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati quella che faremo il prossimo anno”, ha confidato Laura Freddi. L’ex ragazza di Non è la Rai è stata già sposata – dal 2006 al 2008 – con Claudio, imprenditore romano. I due hanno condiviso la drammatica esperienza dell’aborto spontaneo: un dolore che li ha poi portati alla rottura definitiva. Nel 2013 l’incontro con Leonardo, di professione fisioterapista, che ha cambiato per sempre la vita di Laura: la Freddi è riuscita finalmente a diventare mamma.

Laura Freddi vuole tornare a lavorare dopo il parto

A due anni dalla nascita di Ginevra Laura Freddi è pronta a tornare in televisione. Come dichiarato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, in ballo ci sono un nuovo format televisivo e una piccola partecipazione a una fiction. In attesa di saperne di più l’ex gieffina ha creato sui social network una rubrica assai interessante, intitolata Mamma…che c’è?. Si tratta di una serie di dirette su Facebook nate con l’intento di aiutare le mamme a risolvere le tante problematiche che riguardano i bambini in questo periodo storico così complicato.